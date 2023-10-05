Графику и производительность гоночного симулятора Forza Motorsport сравнили на PC и Xbox Series

Почувствуйте себя настоящим гонщиком в этой реалистичной гоночной игре от Turn 10 Studios. Выбирайте из более чем 500 автомобилей, воссозданных с невероятной детализацией, и участвуйте в заездах на 20 различных трассах, каждая из которых имеет свою атмосферу и особенности. На всех трассах вас ждёт смена времени суток и погоды, которые влияют на поведение машин и требуют от вас стратегического мышления.

Вы можете опробовать новые режимы гонки, такие как Кубок конструкторов, где у вас есть возможность создавать свои собственные машины из более чем 800 доступных модификаций, и соревноваться с умными и агрессивными ИИ-соперниками. Или же испытайте свои навыки в онлайн-режиме, где вы будете участвовать в организованных событиях или создавать свои собственные правила и условия для гонок с друзьями. В Forza Motorsport вы найдёте гонку на любой вкус и уровень сложности.