Графику и производительность гоночного симулятора Forza Motorsport сравнили на PC и Xbox Series

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появилось видео, в котором проводится сравнение гоночного симулятора Forza Motorsport (2023) на PC и Xbox Series. Ролик представляет различия в разрешении, окружающем освещении, тенях, текстурах, отражениях, времени загрузки (неожиданно самой быстрой версией оказалась Xbox Series S) и FPS трех версий игры.
Игра Forza Motorsport уже доступна в раннем доступе, а ее полноценный релиз запланирован на 10 октября. Вчера был представлен релизный трейлер, а эксперты из Digital Foundry провели технический анализ игры.
ну логично чтоб игра мелкософта на ящике и красивей и быстрей игралась чтоб консульку не обидел никто а наоборот еще и вторую взял а вындовс на компе и так пчти у всех
Куда бы я не зашел, ты вечно кого то обсираешь, критикуешь, вечно чем то недоволен