Игроки Forza Motorsport сообщают о зависаниях в режиме карьеры ©

Хотя до глобального запуска Forza Motorsport осталось примерно один день, гоночный симулятор уже несколько дней доступен в раннем доступе, и, как и следовало ожидать от любой игры (особенно на столь раннем этапе ее существования), несмотря на то, что это технически впечатляющий продукт, он не лишен недостатков.

Многие игроки сообщают об одном конкретном сбое. Пользователи на официальных форумах Forza и на Reddit сообщают о случаях зависания игры при попытке применить улучшения к автомобилям в режиме карьеры (в игре получившем название «режим строителя»), после чего игра требует перезапуска, что приводит к потере прогресса после только что завершившейся гонки.

Кажется, игроки сообщают об этой проблеме на всех платформах. Turn 10 Studios пока официально не сообщила об этой проблеме, хотя предположительно (или будем надеяться), что разработчик постарается решить ее в следующем обновлении.

Forza Motorsport доступна на Xbox Series X/S и ПК в раннем доступе и выйдет во всем мире 10 октября.