Майское обновление добавит в Forza Motorsport трассу Fujimi Kaido

Forza Motorsport скоро получит массу нового контента. Создатели готовят обновление в честь 20-летия серии, и уже подтверждено, что в игре появится еще одна трасса – легендарная Fujimi Kaido станет частью майского обновления.

Наша команда полностью воссоздала Fujimi Kaido по современным стандартам в нашем самом крупном проекте на трассе! Гоняйте и дрифтуйте на Full Circuit или Full Circuit Reverse, которые простираются на 10,24 мили (16,5 км) в длину со 144 экстремальными поворотами и вершиной высотой 2711 футов (826 метров).



Наша цель — вернуть магию дрифта с друзьями на огромных участках серпантинных японских горных дорог в Fujimi Kaido, и мы с нетерпением ждем, когда вы снова сможете скользить боком, поскольку сейчас мы работаем над улучшением и полировкой этой оригинальной трассы Forza для интеграции в игру в мае.

Fujimi Kaido — это только начало предстоящего юбилейного контента в Forza Motorsport. В игру также войдут несколько очень востребованных автомобилей, а также разблокируемые костюмы водителей, особые события как в карьере, так и в избранном многопользовательском режиме, новые тематические испытания Rivals и многое другое.

Turn 10 подтверждает, что подробности будут раскрыты по мере приближения к выпуску обновления. Как упоминалось выше, обновление появится в игре в мае.