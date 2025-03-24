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Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 296 оценок

Майское обновление добавит в Forza Motorsport трассу Fujimi Kaido

monk70 monk70

Forza Motorsport скоро получит массу нового контента. Создатели готовят обновление в честь 20-летия серии, и уже подтверждено, что в игре появится еще одна трасса – легендарная Fujimi Kaido станет частью майского обновления.

Наша команда полностью воссоздала Fujimi Kaido по современным стандартам в нашем самом крупном проекте на трассе! Гоняйте и дрифтуйте на Full Circuit или Full Circuit Reverse, которые простираются на 10,24 мили (16,5 км) в длину со 144 экстремальными поворотами и вершиной высотой 2711 футов (826 метров).

Наша цель — вернуть магию дрифта с друзьями на огромных участках серпантинных японских горных дорог в Fujimi Kaido, и мы с нетерпением ждем, когда вы снова сможете скользить боком, поскольку сейчас мы работаем над улучшением и полировкой этой оригинальной трассы Forza для интеграции в игру в мае.

Fujimi Kaido — это только начало предстоящего юбилейного контента в Forza Motorsport. В игру также войдут несколько очень востребованных автомобилей, а также разблокируемые костюмы водителей, особые события как в карьере, так и в избранном многопользовательском режиме, новые тематические испытания Rivals и многое другое.

Turn 10 подтверждает, что подробности будут раскрыты по мере приближения к выпуску обновления. Как упоминалось выше, обновление появится в игре в мае.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Помню эту трассу была в Forza Motorsport 3.

1
StormX07

Красивая трасса. +Плюс если погоду можно менять .

0
HideSkill

Зачем и кому оно надо, если обратный связь с ДД базой отвратительно. Игра чисто для геймпада!

0
это никогда не шрекончитс

все автосимы это игры не для гейпада, а для руля

0
Az_Az

Катаю на Moza норм вроде. Хотя обычно катаю на машинах невысокого класса

0
IGROMAN38

на каком руле катал?

0
Dima Kor

Да нам насрать, мы на DFGT катаем.

0
Az_Az

Интересно, а Long Beach, Monaco, Imola (тоже вроде бы нет, не помню) добавят когда нибудь ?))

0