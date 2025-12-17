Microsoft объявила о прекращении поддержки Forza Motorsport, разработчики переброшены на Forza Horizon 6

Компания Microsoft официально объявила о прекращении поддержки гоночного симулятора Forza Motorsport. Примечательно, что еще в конце октября Фил Спенсер утверждал обратное.
Forza Motorsport больше не будет получать контентные обновления, исправления ошибок или нововведения, но серверы продолжат работать. Сообщается, что разработчики были перераспределены для ускоренной разработки Forza Horizon 6.
Forza Horizon 6 разрабатывает студия Playground Games. Действие игры развернётся в Японии. Она выйдет в 2026 году на PC и Xbox Series X/S, а позже доберется и до PS5.
Полюбас рескин будет с саморазвлекаловом. 800+ тачек всех как одна и сплошное веселье и дружелюбие от которого уже блевать тянет
А может они сделают отдельную часть города с гоночными треками. Как раз будет два в одном, и развлекалово и аркадный сим-рейсинг по треками (Suzuka Circuit). 🇯🇵
R.I.P Forza Motorsport
А сказал он, уважаемый автор, что сама серия не закрыта, но ресурсы сейчас переведены на Forza Horizon 6.
Прекращение поддержки контентом восьмой части не обязательно означает, что новых не будет. Они когда-нибудь могут спокойно заново собрать команду и сделать девятую.
Серверы самой игры никто не закрывает.
Пожалуйста, не искажай слова Фила и не вводи людей в заблуждение.