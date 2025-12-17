Microsoft объявила о прекращении поддержки Forza Motorsport, разработчики переброшены на Forza Horizon 6

Компания Microsoft официально объявила о прекращении поддержки гоночного симулятора Forza Motorsport. Примечательно, что еще в конце октября Фил Спенсер утверждал обратное.

Forza Motorsport больше не будет получать контентные обновления, исправления ошибок или нововведения, но серверы продолжат работать. Сообщается, что разработчики были перераспределены для ускоренной разработки Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 разрабатывает студия Playground Games. Действие игры развернётся в Японии. Она выйдет в 2026 году на PC и Xbox Series X/S, а позже доберется и до PS5.