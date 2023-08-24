Microsoft планирует обновлять и поддерживать Forza Motorsport в течение многих лет

В Microsoft хотят обновлять и поддерживать Forza Motorsport в течение многих лет. Более того, по словам Фила Спенсера, главы игрового подразделения компании, в интервью IGN, игра фактически стала сервисной платформой.
Если говорить о сервисной платформе, то я немного колеблюсь, поскольку считаю, что в этом понятии много сложностей. Я думаю, что в случае с Forza мы видим эволюцию игрового опыта и технологий, наряду с гоночными трассами и автомобилями. Поэтому мы знаем, что если люди вкладывают свои средства в игру, то они хотят быть уверенными в том, что мы будем и далее ее поддерживать. И почему-то, когда вы добавляете цифру в конце серии, это выглядит так: "Хорошо, теперь вы должны переключиться на Forza плюс один". Мы хотим, чтобы это было место, куда люди могли потратить свое время, приобрести опыт и знать, что мы и дальше продолжим развивать Forza Motorsport еще долгие годы.
Осталось только понять, как все это отразится на монетизации. К счастью, ждать осталось недолго, поскольку релиз Forza Motorsport состоится 10 октября 2023 года на ПК и Xbox Series X/S. Разумеется, игра от Turn 10 на старте также будет доступна в рамках Game Pass.
Forza Infinite