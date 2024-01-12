На следующей неделе Forza Motorsport получит 4-е обновление, которое добавит трассу Дейтона и многое другое

Forza Motorsport продолжает свой путь расширения и обогащения, как с точки зрения технической эволюции, так и игрового контента, с выходом обновления 4, запланированного на следующую неделю, 16 января, которое принесет с собой знаменитую гоночную трассу Дейтона, новые автомобили и события, а также различные другие вещи.

Как было объявлено ранее, в этом месяце также выйдет крупное обновление для Forza Motorsport в соответствии с программой, созданной Turn 10, которая включает одно обновление в месяц на ПК и Xbox Series. В данном случае главным элементом является Daytona International Speedway, историческая трасса в мире гонок, позволяющая достигать выдающихся скоростей.

Также в этом случае добавление трека осуществляется предельно точно, с использованием данных и измерений из реальности. В рамках Forza Motorsport можно будет участвовать в гонках на двух разных трассах Daytona: высокоскоростной треховальной трассе длиной 2,5 мили и технической трассе спортивных автомобилей длиной 3,59 мили.

Эти две конфигурации доступны в режиме карьеры и избранном многопользовательском режиме, а также в режиме Time Attack, Free Play и различных других одиночных и многопользовательских режимах, а также в разделе Daytona Sports Car Series среди возможных испытаний.

Автомобили Spotlight, которые будут представлены в автосалоне каждую неделю, можно приобрести со скидкой и использовать в новом итальянском туре претендентов, ориентированном на итальянские автомобили, а также в избранных сетевых играх и соревнованиях:

1992 Lancia Delta HF Integrale EVO — 18-24 января

2017 Abarth 124 Spider — 25-31 января

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2017 — 1-7 февраля

2007 Ferrari 430 Scuderia — 8-15 февраля

С Car Pass поступают следующие новые автомобили:

McLaren Senna GTR 2019 — 18 января

Ferrari #62 Risi Competizione 488 GTE 2019 года — 25 января

Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2022 года — 1 февраля

Cadillac #57 TA CTS-V 2018 — 8 февраля

Особенно интересным кажется новый тур «Карьера», полностью посвященный итальянским автомобилям, с «Итальянскими претендентами». Все начинается 18 января с мероприятия All-Wheel Driven, где главным образом рассказывается об успехе Lancia, а затем переходит в «Родстер Ренессанс» 25 января, где сражаются Abarth 124 Spider и Mazda MX-5.

Alfa Performance, прибывающий 1 февраля, рассказывает о вызове Alfa Romeo седановскому спорту, в панораме, в которой до сих пор доминировали Audi, BMW и Mercedes, а 8 февраля, с «Prancing Power», речь пойдёт о Ferrari. Завершив все четыре серии, вы получите Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV 2010 года выпуска.

Новые испытания также появятся в дополнительных сериях карьеры и многопользовательской игре, что позволит вам разблокировать и добавить больше автомобилей в свой гараж.