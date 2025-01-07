ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 289 оценок

Новое обновление для Forza Motorsport отмечает начало 2025 года месяцем BMW

monk70
Новости

Первое обновление Forza Motorsport в 2025 году уже доступно на консолях Xbox и ПК. Обновление 16 посвящено автомобильному миру BMW, предоставляя вам возможность сесть за руль BMW Team RLL M Hybrid V8 2023 года #25 и добавить его в свой гараж, завершив BMW Tour.

Месяц BMW приглашает вас узнать, как гоночная трасса служит лабораторией для всемирно известного немецкого производителя, где он разрабатывает новые технологии и расширяет границы автомобильной инженерии.

Ощутите наследие и современный престиж BMW Motorsport в BMW Tour, включающем четыре различные серии гонок для вас: Early M, BMW Motorsport GT, Modern M и BMW Motorsport Endurance.

Помимо событий на тему BMW, обновление 16 вносит изменения баланса для Features Multiplayer Spec Series, а именно корректировки настроек существующих автомобилей 2023 Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R, 2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R, 2024 Porsche #5 Porsche Penske Motorsport 963 и 2020 Acura #6 ARX-05 DPi. Полный список изменений баланса для каждого автомобиля можно найти в примечаниях к выпуску обновления 16.

Разработчики улучшили звук кабины для Porsche 911 GT3 2021 года и общие звуки Ferrari Enzo 2002 года. Кроме того, они восстановили некоторые трассы и локации до их оригинального игрового бренда. К ним относятся Homestead-Miami Speedway, Hakone, Maple Valley и Homespace.

Все игроки Forza Motorsport теперь могут получить доступ к следующим автомобилям в Showroom:

  • 2023 BMW #25 BMW Team RLL M Hybrid V8
  • 2020 Formula Drift #91 BMW M2
  • 2010 BMW M6 Coupe
  • 2009 BMW M5
  • 2008 BMW M3
  • 2003 BMW M5

Наконец, все игроки получат бесплатную Mobil 1 50th Anniversary Gold Livery для 2023 Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R. Игра уведомит вас внутриигровым сообщением, позволяющим вам получить ливрею в меню «Мои проекты».

Следующее обновление Forza Motorsport выйдет в феврале с серией, посвященной Daily Racers. В ней будут представлены современные автомобили, «которые раскрывают свой истинный потенциал только после выхода на трассу».

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
shecter

Вот в этом состоянии она должна-была быть на релизе

1
Гремлин666

Бэха рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0