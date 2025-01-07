Новое обновление для Forza Motorsport отмечает начало 2025 года месяцем BMW

Первое обновление Forza Motorsport в 2025 году уже доступно на консолях Xbox и ПК. Обновление 16 посвящено автомобильному миру BMW, предоставляя вам возможность сесть за руль BMW Team RLL M Hybrid V8 2023 года #25 и добавить его в свой гараж, завершив BMW Tour.

Месяц BMW приглашает вас узнать, как гоночная трасса служит лабораторией для всемирно известного немецкого производителя, где он разрабатывает новые технологии и расширяет границы автомобильной инженерии.



Ощутите наследие и современный престиж BMW Motorsport в BMW Tour, включающем четыре различные серии гонок для вас: Early M, BMW Motorsport GT, Modern M и BMW Motorsport Endurance.

Помимо событий на тему BMW, обновление 16 вносит изменения баланса для Features Multiplayer Spec Series, а именно корректировки настроек существующих автомобилей 2023 Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R, 2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R, 2024 Porsche #5 Porsche Penske Motorsport 963 и 2020 Acura #6 ARX-05 DPi. Полный список изменений баланса для каждого автомобиля можно найти в примечаниях к выпуску обновления 16.

Разработчики улучшили звук кабины для Porsche 911 GT3 2021 года и общие звуки Ferrari Enzo 2002 года. Кроме того, они восстановили некоторые трассы и локации до их оригинального игрового бренда. К ним относятся Homestead-Miami Speedway, Hakone, Maple Valley и Homespace.

Все игроки Forza Motorsport теперь могут получить доступ к следующим автомобилям в Showroom:

2023 BMW #25 BMW Team RLL M Hybrid V8

2020 Formula Drift #91 BMW M2

2010 BMW M6 Coupe

2009 BMW M5

2008 BMW M3

2003 BMW M5

Наконец, все игроки получат бесплатную Mobil 1 50th Anniversary Gold Livery для 2023 Cadillac #01 Cadillac Racing V-Series.R. Игра уведомит вас внутриигровым сообщением, позволяющим вам получить ливрею в меню «Мои проекты».

Следующее обновление Forza Motorsport выйдет в феврале с серией, посвященной Daily Racers. В ней будут представлены современные автомобили, «которые раскрывают свой истинный потенциал только после выхода на трассу».