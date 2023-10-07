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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 111 оценок

Новое видео сравнения Forza Motorsport демонстрирует даунгрейд графики по сравнению с первым трейлером

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monk70
Новости

ElAnalistaDeBits опубликовал новое видео, в котором сравнивает графику первого официального трейлера Forza Motorsport с кадрами ПК-версии полной игры с максимальными настройками, подчеркивая дауйнгрейд визуальной части игры.

Согласно анализу технического энтузиаста, финальная версия игры претерпела ухудшение освещения и некоторых элементов окружения. Это ни в коем случае не заставляет в целом критиковать графический сектор, который на самом деле, по его мнению, превосходен для жанра.

«Благодаря анонсирующему трейлер Forza Motorsport 2022 года мне удалось провести довольно интересное сравнение с финальной версией. Нельзя отрицать, что есть даунгрейд в освещении и некоторых элементах окружения, но все равно это отличная работа над визуальной составляющей для жанра гоночных игр».
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
QD19

Финалка выглядит как в мыле. Кроме того взгляните на текстуры. Очень сильный даунгрейд графики, но автор конечно же боится громких фраз.

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CAT987g

Решили уменьшить размер текстур тупо плоские стали...да и освещение.

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