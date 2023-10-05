Новую Forza Motorsport сравнили с Driveclub. Чемпион по дождливой погоде пока только один

Уже через несколько дней состоится релиз Forza Motorsport. Поклонники гоночных игр наверняка уже с нетерпением ждут того момента, когда можно будет сесть за игру. А пока в сети появляются сравнения Forza Motorsport с другими подобными проектами, в том числе с девятилетней Driveclub.
Вчера мы смогли посмотреть на сравнение Forza Motorsport и Gran Turismo 7. На этот раз творение Xbox Game Studios сравнили с игрой от Sony - Driveclub. Особого внимания заслуживают погодные эффекты.
Как отмечают игроки, комментирующие видео, когда речь заходит о дожде в гоночных играх, Driveclub не имеет себе равных. Нельзя не отметить, что игра 9-летней давности в этом плане выглядит просто потрясающе, что также подчеркивается в комментариях под роликом. А вот в Forza Motorsport, напротив, этот погодный элемент выглядит не лучшим образом.
Впрочем, игра от Turn 10 Studios уже получила первые, вполне положительные отзывы. Хотя игре немного не хватает совершенства, по мнению критиков, она получилась добротной и технически хорошо отполированной.
мне одному кажется, что освещением ну прям отвратительное в форзе, пересветы капец просто
Складывается впечатление что для сравнения c Forza Motorsport её запустили на Xbox SS. В предыдущих новостях есть ролики где дождь и остальные эффекты выглядят гораздо лучше.
сегодня вечером гляну на SeX позже на ПК, ну я смотрел и другие ролики везде свет очень яркий
На Xbox релиз же 10.10, только в премиум издании доступ раньше на 5дней.
да даже на фоне 7 выглядит отвратительно. все реально
я любитель гоночек купил уже давно))
таких хреновых игр ,как при фильке ,у майков не выходило
10 лет прошло, а тока потягаться может риде 4 вроде на мотиках....
Я не эксперт, просто стало интересно у знающих уточнить. Вот симулятор гоночный с отменной физикой и просто гоночный симулятор с хорошей физикой и я играю на клаве , вот эту разницу в этой физике можно почувствовать лили нет? Или что бы проникнуться , надо обязательно накупить всякого стаффа в виде руля , педалей, кресел с сервоприводами?:)
да на клаве почувствуешь.
поведение то разное машин будет.
Ощущение даёт машина, а не экран. Вообще никогда не понимал симуляторов
"Проникнуться" можно и на клаве, но нужно очень хорошее воображение)) Если серьёзно, то почувствовать и проникнуться- это немножко разные понятия. На клавиатуре, даже в одной игре, обычно можно ощутить разницу между машинами, хотя физика одна и та же. Между двумя играми тем более будет разница. Если у человека есть интерес к автосимуляторам, то лучше (имхо) обзавестись чем-то, кроме клавиатуры (хотя бы средненьким геймпадом, например).
Остальной стафф, типа кресел с приводами и т.п., даёт нехилую прибавку к погружению, но и стоит недёшево. Но главное, что большинство вещей всё равно не передаёт на 100% ощущений от езды на реальном авто. С другой стороны, проверить это и сравнить может очень маленький процент людей- всё-таки не у каждого есть доступ к гоночным трассам и гаражу с гоночными авто))
А ты у нас наверное водитель всех видов транспорта? И на фуре гоняешь, и на гоночных болидах и в ралли... Наверное еще и пилот всех видов самолетов? Игры-симуляторы и дают в той или иной степени почувствовать себя... гонщиком, пилотом или кем угодно, хоть всё сразу. А в жизни пока на права сдашь, дальше получать категорию... А стать пилотом это и вовсе плевое дело. Сегодня сходил и сдал, а уже завтра летишь и везешь человек 100-300 куда-то...
Да, на Moscow Race Way на GT3 гонял, и категории почти все открыты в правах, и на фуре приходилось ездить пока учился. И на заряженных машинах ездил, и на городских. И на 100км, и на 3000км. И на права сдать не сложно, если с головой всё в порядке. Какой-то необоснованный наезд
После iRacing все это выглядит как то нелепо
Ахах, форза просто посмешище))) А Драйвклаб очень хороша, выбил платину как в основной игре, так и в длс про байки. Но пекари, как обычно, пропустили еще одну отличную игру, пока хейтили плойку, брызгая слюнями на свой монитор))
я еще форзу четвертую и пятую не прошел, тут уже новая подкатила)
Если ты играешь в хорайзон, то это совсем другая история
симулятор как и форза моторспорт 7, че тут нового в истории!))
Хорайзон и моторспорт всё таки вещи разные как ни крути)
есть такое, хорайзен на много больше зашел чем симулятор. это на любителя уже)
Я фигею с этих сравнивателей, они спецом чтоли толи шакальные настройки графики ставят толи контраст на максимум выкручивают? Первый попавшийся видос на ютабе открываешь и там в форзе совершенно по другому выглядит игра гораздо темнее, гораздо реалистичнее, причем еще и в сравнении с недавно вышедшей гт7 графически выглядит современее, и отражения лучше и эффекты.
GT7 выглядит лучше даже на скрине.
чел в gt 7 на скрине идет дождь но без каких либо эффектов дождя на экране, без луж, без отражений машин, без капель и тд. Тут на скрине форза может и выглядит более мыльно, но только как раз по причине того что деталей в несколько раз больше и они в видосе тупо размываются.
https://youtube.com/clip/UgkxyfLiT4H3zP920lG9OPSQhaM5VTCVFj0N?si=dp7JI6s_MYsjQf1W
ты зачем скрин форзы 7 притащил? сейчас форза без номера вроде как вышла
Ты с того же самого всратого ютуб канала что и верхнее видео видос прислал с точно таким же пересветом
а толку то от этого визуала в драйвклабе?
классно смотриться ,реализма добавляет- особенно когда дворники при виде из кабины метут - ваще огонь
Играй на денди.
машина то все равно едет как го в но и ничего общего с ирл не имеет, так еще и конченные палки в колеса вставляет, визуал да, красивый, а толку если игра на любителя? лично мне не понятно почему ее за эти капли так хаят
Кокраз весь смысл в играх в деталях.....нет деталей игра помойка...с каждым выходом современных игр они деградируют, то что лет 10 считалось детализировать игру чтобы игрокам нравилось вся вот эта мелочь, зачем в игре 2023 года например добавлять ряб на воде, выстрелы от пуль на воде, хорошую физику разрушения, отражения, пыль и тд, но зато хвастаются мы такие огромные деньги на игру потратили которая по физике и деталям хуже игр что были 10-15 лет назад.Тут даже супер низко полигональный салон авто, есть даже места где лень было нормальную топологию под смуз сделать...и это игра 2023г?
драйвклаб офигенная игра.