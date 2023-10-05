Новую Forza Motorsport сравнили с Driveclub. Чемпион по дождливой погоде пока только один ©

Уже через несколько дней состоится релиз Forza Motorsport. Поклонники гоночных игр наверняка уже с нетерпением ждут того момента, когда можно будет сесть за игру. А пока в сети появляются сравнения Forza Motorsport с другими подобными проектами, в том числе с девятилетней Driveclub.

Вчера мы смогли посмотреть на сравнение Forza Motorsport и Gran Turismo 7. На этот раз творение Xbox Game Studios сравнили с игрой от Sony - Driveclub. Особого внимания заслуживают погодные эффекты.

Как отмечают игроки, комментирующие видео, когда речь заходит о дожде в гоночных играх, Driveclub не имеет себе равных. Нельзя не отметить, что игра 9-летней давности в этом плане выглядит просто потрясающе, что также подчеркивается в комментариях под роликом. А вот в Forza Motorsport, напротив, этот погодный элемент выглядит не лучшим образом.

Впрочем, игра от Turn 10 Studios уже получила первые, вполне положительные отзывы. Хотя игре немного не хватает совершенства, по мнению критиков, она получилась добротной и технически хорошо отполированной.