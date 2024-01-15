Новый трейлер Forza Motorsport посвятили предстоящему обновлению

Недавно Turn 10 Studios подробно рассказала о том, в каких областях Forza Motorsport приоритетны исправления и улучшения, направленные на устранение критики со стороны сообщества, но наряду с этим разработчик, конечно же, продолжает работать над ежемесячными обновлениями гоночного симулятора и новым контентом, который они приносят. В новом трейлере разработчик предложил взглянуть на следующее обновление.
Прежде всего, обновление 4, которое выйдет 16 января, добавит в список трасс Daytona International Speedway, включая две разные трассы: 2,5-мильную Tri-oval Circuit и 3,59-мильную Sports Car Circuit. Кроме того, в режим карьеры будет добавлен новый тур в виде Italian Challenger, который позволит игрокам "узнать, как итальянские автомобили стали неоспоримой основой автомобильной индустрии".
Forza Motorsport доступна на Xbox Series X/S и PC.