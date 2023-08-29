Новый трейлер Forza Motorsport представляет трассу Спа-Франкоршам

Microsoft выпустила еще один трейлер своей предстоящей гоночной игры Forza Motorsport, раскрывающий долгожданную трассу Спа-Франкоршам. Спа была включена во франшизу начиная с Forza Motorsport 5 в 2013 году, поэтому ее внедрение в новую игру неудивительно, но, безусловно, приветствуется, учитывая ее историческую и традиционную значимость.
Расположенный в Бельгии, это один из самых известных стадионов Формулы 1, который недавно был отремонтирован.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года для Xbox Series X|S и ПК.