Обнародованы функции доступности Forza Motorsport, включая помощь при вождении вслепую ©

Игра Forza Motorsport от Turn 10 Studios должна выйти в этом году, но дата релиза пока неизвестна. Тем не менее, разработчик предоставил некоторые новые подробности о специальных возможностях. На Xbox Wire продюсер геймплея и специальных возможностей Неха Чинтала рассказала о таких функциях, как «Помощь при вождении вслепую» для слепых или слабовидящих игроков, созданных с учетом отзывов консультанта по доступности Брэндона Коула.

По сути, это звуковые сигналы, которые предоставляют больше информации о положении автомобиля, приближении, ходе поворота, необходимом торможении и многом другом. Описания каждого также доступны в меню специальных возможностей, чтобы помочь игрокам ознакомиться с тем, что они делают.

Другие заслуживающие внимания функции включают One Touch Driving для различных ассистентов при торможении, рулевом управлении и дросселировании; экранный диктор для предоставления информации о навигации по пользовательскому интерфейсу; Dynamic Audio Description для описания роликов, которые меняются в зависимости от времени суток и погоды; и Преобразование текста в речь/Речи в текст. Есть поддержка тританопии, дейтеранопии или протанопии, а также возможность добавлять фильтры к таким объектам, как автомобили, водители, видеоролики и т. д.

Также включены переназначение контроллера, субтитры, контрастность пользовательского интерфейса и HUD для улучшения читаемости, возможность отключения движущегося фона, масштабирование текста и параметры сложности. Есть много функций, чтобы обеспечить доступность для всех.

Forza Motorsport выходит на Xbox Series X/S и ПК. Она также будет доступна для Game Pass в первый день.