Обновление Forza Motorsport включает лицензию NASCAR и различные улучшения

Forza Motorsport получила большого обновления, которое включает в себя лицензию NASCAR с новыми автомобилями и событиями, а также различные улучшения в разных областях.

Вместе с обновлением выходит American Thunder Tour, в котором представлен серийный автомобиль Next Gen 2024 года, то есть новое поколение NASCAR, с возможностью участвовать в гонках по классическим правилам американского чемпионата в новых соревнованиях, которые проходят на различных подготовленных трассах.

Таким образом, можно использовать автомобили стандартной категории на трассах Хомстед-Майами, Индианаполис, Иглрок Спидвей и Полуостров Сансет, воспроизводя типичный опыт гонок NASCAR в Forza Motorsport.

В игровом выставочном зале вы сможете приобрести новые автомобили, посвященные этой категории, а именно: Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1 2024 года, Ford NASCAR Next Gen Mustang Dark Horse 2024 года и Toyota NASCAR Next Gen Camry XSE 2024 года, все они доступны в качестве Spotlight автомобилей в течение первой недели по версии American Thunder.

Обновление 14 также содержит множество улучшений в игре, помимо этих новых функций. Среди улучшений — переход к искусственному интеллекту с повышением конкурентоспособности дриватаров, управляемых ИИ, которые лучше адаптируются к модели вождения внутри овалов.

Другие разработки касаются улучшения отражений в системе освещения и исправления различных проблем, включая ошибки, обнаруженные на некоторых треках.

С точки зрения игрового процесса и игровой механики обновление улучшает коллизию между автомобилями, улучшает поведение водителей, управляемых искусственным интеллектом, улучшает аэродинамику и поведение автомобилей, а также изменяет некоторые элементы правил гонок.