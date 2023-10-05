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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.8 104 оценки

Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4885: Поддержка Assassin's Creed Mirage и Forza Motorsport

PastKNIGHT
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Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4885 Non-WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление включает поддержку новых игр на Intel Arc A-series: Assassin’s Creed Mirage и Forza Motorsport, а также улучшения производительности.

Компания Intel объявила о доступности драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver версии 31.0.101.4885 Non-WHQL. Это обновление драйвера значительно улучшит игровой опыт для владельцев компьютеров с графическими процессорами Intel Arc A-series, обеспечив улучшенную производительность в популярных играх и поддержку новых тайтлов..

В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4885 представлены следующие нововведения и улучшения для геймеров:

Поддержка новых игр

Этот драйвер поддерживает новые игры на графических процессорах Intel Arc A-series:

Улучшение производительности в играх

Сравнение с предыдущими версиями драйверов Intel показывает заметное улучшение производительности в ряде популярных игр:

По сравнению с Intel 31.0.101.4826:

  • Forza Motorsport (DX12): улучшение производительности на 19% при 1440p с высокими настройками.
  • Resident Evil 4 (DXR): улучшение производительности на 27% при 1080p с высокими настройками трассировки лучей.
  • The Last of Us Part 1 (DX12): улучшение производительности на 12% при 1080p с ультра-настройками.

По сравнению с Intel 31.0.101.4669:

  • War Thunder (DX11): улучшение на 9% при 1080p с максимальными настройками.
  • Payday 3 (DX11): улучшение на 37% при 1080p с ультра-настройками.
  • Naraka: Bladepoint (DX11): улучшение на 5% при 1080p с самыми высокими настройками.
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (DX11): улучшение на 32% при 1080p с ультра-настройками.
  • Final Fantasy XIV Online (DX11): улучшение на 7% при 1080p с ультра-настройками.
  • Age of Empires 2: Definitive Edition (DX11): улучшение на 42% при 1080p с ультра-настройками.
  • Call of Duty: Black Ops 3 (DX11): улучшение на 88% при 1080p с высокими настройками.
  • Total War: Warhammer 2 (DX11): улучшение на 10% при 1080p с ультра-настройками.
  • Tomb Raider (DX11): улучшение на 10% при 1080p с ультра-настройками.
  • Mad Max (DX11): улучшение на 6% при 1080p с очень высокими настройками.
  • Middle-Earth: Shadow of Mordor (DX11): улучшение на 14% при 1080p с ультра-настройками.
  • Call of Duty: Modern Warfare (DX11): улучшение на 90% при 1080p с дополнительными настройками.
  • Deus Ex: Human Revolution (DX11): улучшение на 119% при 1080p с высокими настройками.
  • Call of Duty: Black Ops 4 (DX11): улучшение на 8% при 1080p с очень высокими настройками.
  • BeamNG.drive (DX11): улучшение на 10% при 1080p с высокими настройками.
  • Kingdom Come: Deliverance (DX11): улучшение на 22% при 1080p с ультра-высокими настройками.
  • Divinity: Original Sin – Enhanced Edition (DX11): улучшение на 9% при 1080p с ультра-настройками.

Исправленные проблемы

В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4885 были исправлены следующие проблемы:

Видеокарты Intel Arc

  • EA Sports FC 24 (DX12): Игра могла неожиданно вылетать во время геймплея. Эта проблема теперь исправлена.
  • UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (DX12): Персонажи в игре могли иметь искаженные текстуры. Теперь текстуры отображаются корректно.
  • Starfield (DX12): Игроки могли сталкиваться со случайной нестабильностью в некоторых зонах игры. Проблема устранена.
  • Dying Light 2 Stay Human (DX12): Во время игры могли возникать проблемы с цветовым искажением. Исправлено в этом обновлении.
  • Fortnite (DX12): Игра могла вылетать, когда настройка Global Illumination была установлена на Lumen Epic. Теперь этот баг исправлен.
  • Adobe After Effects: Программа могла вылетать во время операций рендеринга. Эта проблема также была исправлена.
  • Некоторые ноутбуки с графикой Intel Arc A-Series могли некорректно отображать завышенное значение частоты по умолчанию. Эта проблема теперь решена, и отчеты о частоте теперь должны быть точными.

Известные проблемы

Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4885:

Видеокарты Intel Arc:

  • Starfield (DX12): Может возникать искажение изображения при использовании динамического масштабирования разрешения. Временное решение - изменить значение ползунка масштабирования разрешения рендеринга.
  • Starfield (DX12): Во время игры могут возникать искажения текстур на определенных объектах и источниках света.
  • Minecraft (DX12): Могут возникать цветовые искажения в ночных сценах, когда включена настройка трассировки лучей.
  • Halo Infinite (DX12): В режиме кампании может произойти сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
  • Dead by Daylight (DX11): Может возникнуть сбой приложения во время игры.
  • Topaz Video AI: Могут возникать ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео.

Видеокарты Intel Iris Xe MAX:

  • Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.
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