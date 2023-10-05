Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4885: Поддержка Assassin's Creed Mirage и Forza Motorsport

Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4885 Non-WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление включает поддержку новых игр на Intel Arc A-series: Assassin’s Creed Mirage и Forza Motorsport, а также улучшения производительности.
Компания Intel объявила о доступности драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver версии 31.0.101.4885 Non-WHQL. Это обновление драйвера значительно улучшит игровой опыт для владельцев компьютеров с графическими процессорами Intel Arc A-series, обеспечив улучшенную производительность в популярных играх и поддержку новых тайтлов..
В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4885 представлены следующие нововведения и улучшения для геймеров:
Поддержка новых игр
Этот драйвер поддерживает новые игры на графических процессорах Intel Arc A-series:
Улучшение производительности в играх
Сравнение с предыдущими версиями драйверов Intel показывает заметное улучшение производительности в ряде популярных игр:
По сравнению с Intel 31.0.101.4826:
- Forza Motorsport (DX12): улучшение производительности на 19% при 1440p с высокими настройками.
- Resident Evil 4 (DXR): улучшение производительности на 27% при 1080p с высокими настройками трассировки лучей.
- The Last of Us Part 1 (DX12): улучшение производительности на 12% при 1080p с ультра-настройками.
По сравнению с Intel 31.0.101.4669:
- War Thunder (DX11): улучшение на 9% при 1080p с максимальными настройками.
- Payday 3 (DX11): улучшение на 37% при 1080p с ультра-настройками.
- Naraka: Bladepoint (DX11): улучшение на 5% при 1080p с самыми высокими настройками.
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (DX11): улучшение на 32% при 1080p с ультра-настройками.
- Final Fantasy XIV Online (DX11): улучшение на 7% при 1080p с ультра-настройками.
- Age of Empires 2: Definitive Edition (DX11): улучшение на 42% при 1080p с ультра-настройками.
- Call of Duty: Black Ops 3 (DX11): улучшение на 88% при 1080p с высокими настройками.
- Total War: Warhammer 2 (DX11): улучшение на 10% при 1080p с ультра-настройками.
- Tomb Raider (DX11): улучшение на 10% при 1080p с ультра-настройками.
- Mad Max (DX11): улучшение на 6% при 1080p с очень высокими настройками.
- Middle-Earth: Shadow of Mordor (DX11): улучшение на 14% при 1080p с ультра-настройками.
- Call of Duty: Modern Warfare (DX11): улучшение на 90% при 1080p с дополнительными настройками.
- Deus Ex: Human Revolution (DX11): улучшение на 119% при 1080p с высокими настройками.
- Call of Duty: Black Ops 4 (DX11): улучшение на 8% при 1080p с очень высокими настройками.
- BeamNG.drive (DX11): улучшение на 10% при 1080p с высокими настройками.
- Kingdom Come: Deliverance (DX11): улучшение на 22% при 1080p с ультра-высокими настройками.
- Divinity: Original Sin – Enhanced Edition (DX11): улучшение на 9% при 1080p с ультра-настройками.
Исправленные проблемы
В обновлении драйвера Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4885 были исправлены следующие проблемы:
Видеокарты Intel Arc
- EA Sports FC 24 (DX12): Игра могла неожиданно вылетать во время геймплея. Эта проблема теперь исправлена.
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (DX12): Персонажи в игре могли иметь искаженные текстуры. Теперь текстуры отображаются корректно.
- Starfield (DX12): Игроки могли сталкиваться со случайной нестабильностью в некоторых зонах игры. Проблема устранена.
- Dying Light 2 Stay Human (DX12): Во время игры могли возникать проблемы с цветовым искажением. Исправлено в этом обновлении.
- Fortnite (DX12): Игра могла вылетать, когда настройка Global Illumination была установлена на Lumen Epic. Теперь этот баг исправлен.
- Adobe After Effects: Программа могла вылетать во время операций рендеринга. Эта проблема также была исправлена.
- Некоторые ноутбуки с графикой Intel Arc A-Series могли некорректно отображать завышенное значение частоты по умолчанию. Эта проблема теперь решена, и отчеты о частоте теперь должны быть точными.
Известные проблемы
Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4885:
Видеокарты Intel Arc:
- Starfield (DX12): Может возникать искажение изображения при использовании динамического масштабирования разрешения. Временное решение - изменить значение ползунка масштабирования разрешения рендеринга.
- Starfield (DX12): Во время игры могут возникать искажения текстур на определенных объектах и источниках света.
- Minecraft (DX12): Могут возникать цветовые искажения в ночных сценах, когда включена настройка трассировки лучей.
- Halo Infinite (DX12): В режиме кампании может произойти сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
- Dead by Daylight (DX11): Может возникнуть сбой приложения во время игры.
- Topaz Video AI: Могут возникать ошибки при использовании некоторых моделей для улучшения видео.
Видеокарты Intel Iris Xe MAX:
- Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.
я один тут вижу Пепе?