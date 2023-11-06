Объявлена дата выхода второго обновления Forza Motorsport, которое принесёт новый трек и множество исправлений

Turn 10 объявила, что долгожданное второе обновление для Forza Motorsport будет доступно с 14 ноября 2023 года, принеся с собой большое количество исправлений и новый контент, в первую очередь новую трассу Яс-Марина.

Это одно из многих бесплатных обновлений, которые Turn 10 и Microsoft запланировали для длительной поддержки Forza Motorsport после запуска с целью сделать ее постоянно развивающейся гоночной игрой, способной регулярно получать новый контент на протяжении многих лет.

В частности, среди новинок появится вышеупомянутый трек Яс-Марина из Объединенных Арабских Эмиратов. Также будут новые туры «Престиж-тур» и «Итальянский открытый тур» для режима карьеры, в которых игроки получают в награду Lamborghini Sesto Elemento 2011 года и Ferrari 488 GTB 2015 года.

Также поступят новые «Машины в центре внимания», то есть автомобили, которые можно приобрести со скидкой 30% и которые меняются каждую неделю. Вот список автомобилей и их наличие:

2013 Aston Martin V12 Vantage S — 16–23 ноября

2016 Lamborghini Aventador Superveloce — 23–30 ноября

2017 Mazda MX-5 Cup — 23–30 ноября

2011 Bugatti Veyron Super Sport — 30 ноября – 7 декабря

2017 Saleen S7 LM — 7–14 декабря

2016 Испания GTA Spano — 7–14 декабря

2020 MG № 20 MG6 XPower — 7–14 декабря

2022 Gordon Murray Automotive T.50 — 7–14 декабря

К ним добавлены новые автомобили Car Pass:

1965 Lotus # 1 Team Lotus Type 40 — 16 ноября.

2019 McLaren #03 720S GT3 — 23 ноября

2018 Mercedes-AMG GT3 — 30 ноября

2019 Peugeot #7 DG Sport Compétion 308 — 7 декабря

Как упоминалось в начале, обновление 2 Forza Motorsport будет включать более 200 изменений и исправлений, которые улучшат стабильность, уменьшат сбои приложений и исправят некоторые конкретные ошибки, более или менее известные сообществу, особенно в отношении версии для ПК.

Если вы хотите узнать больше, вы можете найти предварительные заметки об обновлении на официальном сайте Forza Motorsport по этому адресу.