Официально: Автосимулятор Forza Motorsport выйдет в октябре этого года ©

Фанаты реалистичных автосимуляторов могут возрадоваться, ведь уже 10 октября этого года они смогут начать свой путь в Forza Motorsport. В ходе презентации Xbox Games Showcase был представлен игровой процесс, где показали несколько особенностей грядущего гоночного симулятора, среди которых есть и полноценный тюнинг. Мы сможем модифицировать автомобили, дабы показывать лучшие результаты во время состязаний.

Помимо всего прочего, были открыты предзаказы разных изданий, однако игра также станет доступна и подписчикам Game Pass в первый же день релиза.