Официально: Автосимулятор Forza Motorsport выйдет в октябре этого года

Фанаты реалистичных автосимуляторов могут возрадоваться, ведь уже 10 октября этого года они смогут начать свой путь в Forza Motorsport. В ходе презентации Xbox Games Showcase был представлен игровой процесс, где показали несколько особенностей грядущего гоночного симулятора, среди которых есть и полноценный тюнинг. Мы сможем модифицировать автомобили, дабы показывать лучшие результаты во время состязаний.
Помимо всего прочего, были открыты предзаказы разных изданий, однако игра также станет доступна и подписчикам Game Pass в первый же день релиза.
наконец-то с датой определились.Не вижу где открылись предзаказы?
Ну зачем в God of War начинали нумерацию игр заново, я могу понять - там принципиальные различия. А тут то что? А в МК то что? Просто очередные серии в сериалах.