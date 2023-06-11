Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.7 70 оценок

Официально: Автосимулятор Forza Motorsport выйдет в октябре этого года

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4efy
Новости

Фанаты реалистичных автосимуляторов могут возрадоваться, ведь уже 10 октября этого года они смогут начать свой путь в Forza Motorsport. В ходе презентации Xbox Games Showcase был представлен игровой процесс, где показали несколько особенностей грядущего гоночного симулятора, среди которых есть и полноценный тюнинг. Мы сможем модифицировать автомобили, дабы показывать лучшие результаты во время состязаний.

Помимо всего прочего, были открыты предзаказы разных изданий, однако игра также станет доступна и подписчикам Game Pass в первый же день релиза.

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По слухам, Forza Motorsport выходит 10 октября
Forza Motorsport появится на Xbox Showcase 11 июня и на Forza Monthly 13 июня. Представлен официальный бокс-арт
Forza Motorsport появится на Xbox Showcase 11 июня и на Forza Monthly 13 июня. Представлен официальный бокс-арт
В сеть попала обложка новой Forza Motorsport
В сеть попала обложка новой Forza Motorsport
Комментарии: 2
Ваш комментарий
SULIK 712

наконец-то с датой определились.Не вижу где открылись предзаказы?

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ValeRossi

Ну зачем в God of War начинали нумерацию игр заново, я могу понять - там принципиальные различия. А тут то что? А в МК то что? Просто очередные серии в сериалах.

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