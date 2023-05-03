Forza Motorsport (2023) Весна 2023
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Официальный аккаунт Microsoft в Твиттере предполагает, что Forza Motorsport выйдет летом

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monk70
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Официальный твиттер-аккаунт Microsoft Game Dev, возможно, предложил период выпуска Forza Motorsport для Xbox Series X | S и ПК через предсказательное сообщение, которое, похоже, указывает на это лето.

«Кто еще готов к лету?», – говорится в сообщении, сопровождаемом фотографией Ford GT, который является одним из символических автомобилей серии (в частности, Forza Motorsport 6), поднимая еще один предыдущий твит Алана Хартмана из Turn10, который ссылался именно на игру в разработке.

Указание также может относиться к простому появлению Forza Motorsport во время презентации Xbox, назначенной на 11 июня.

С другой стороны, Forza Motorsport была среди игр, показанных во время Xbox & Bethesda Showcase 2022 года, которые должны были быть выпущены в течение 12 месяцев после мероприятия, поэтому теоретически ее выпуск должен выпасть на июнь или на летние месяцы.

Turn 10 работала над новой частью в течение нескольких лет, которая к настоящему времени должна быть на завершающей стадии производства: учитывая, что Starfield выйдет 6 сентября 2023 года, вполне возможно, что Forza Motorsport выйдет до этой даты.

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