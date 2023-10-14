на главную
об игре
Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 142 оценки

Опубликован захватывающий кинематографический ролик Forza Motorsport

©
monk70
Новости

Forza Motorsport демонстрирует себя на видео с впечатляющим кинематографическим вступительным роликом, опубликованным Turn 10 и Microsoft через несколько дней после официального дебюта новой гоночной игры на Xbox Series X|S и ПК.

После релизного трейлера Forza Motorsport этому ролику также удается очень хорошо передать атмосферу и ощущения от такого проекта, зрелищного и амбициозного, особенно в долгосрочной перспективе.

На самом деле целью было создать настоящую платформу, а не простое продолжение, поэтому эта игра предназначена для изменения, улучшения и развития с течением времени благодаря постоянным обновлениям.

3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
SULIK 712

а оказалось что даже CREW MOTORFEST выглядит лучше

1