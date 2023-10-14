Опубликован захватывающий кинематографический ролик Forza Motorsport

Forza Motorsport демонстрирует себя на видео с впечатляющим кинематографическим вступительным роликом, опубликованным Turn 10 и Microsoft через несколько дней после официального дебюта новой гоночной игры на Xbox Series X|S и ПК.
После релизного трейлера Forza Motorsport этому ролику также удается очень хорошо передать атмосферу и ощущения от такого проекта, зрелищного и амбициозного, особенно в долгосрочной перспективе.
На самом деле целью было создать настоящую платформу, а не простое продолжение, поэтому эта игра предназначена для изменения, улучшения и развития с течением времени благодаря постоянным обновлениям.
а оказалось что даже CREW MOTORFEST выглядит лучше