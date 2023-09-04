Первые впечатления и превью на Forza Motorsport появятся 11 сентября

В последнее время Forza Motorsport от Turn 10 Studios получает много новых геймплейные роликов, демонстрирующих различные игровые трассы, в том числе недавно была показана трасса Mid-Ohio Sports Car Course. Однако более подробная информация будет представлена на следующей неделе в виде первых превью от журналистов.
Закари Бодди (Zachary Boddy) из Windows Central некоторое время назад играл в гоночный симулятор в Лос-Анджелесе и подтвердил, что превью действительно появятся 11 сентября. Журналист подтвердил слухи, которые ходили ранее. Что именно будет показано, неизвестно, но, возможно, появится больше информации о Builders Cup, новой однопользовательской кампании. Как бы то ни было, ожидайте и новых геймплейных кадров.
Forza Motorsport выйдет 10 октября для Xbox Series X/S и ПК, а также будет доступна в первый день по программе Game Pass. Перезагрузка серии включает в себя более 500 автомобилей, из которых 100 - новые. Кроме того, в игре будет реализована трассировка лучей в реальном времени, полностью процедурная облачная система и обновленный многопользовательский режим.
Жду релиз, одна из самых ожидаемых игр 2023
Так-то это повтор https://www.playground.ru/forza_motorsport_2023/news/sudya_po_vsemu_predvaritelnye_obzory_forza_motorsport_poyavyatsya_zadolgo_do_reliza-1648440