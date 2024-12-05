ПК-версия Forza Motorsport получит глобальное освещение с трассировкой лучей 9 декабря

Прошло чуть больше года с момента запуска Forza Motorsport, и Turn 10 наконец-то добавляет обещанную технологию глобального освещения с трассировкой лучей (RTGI) в свою гоночную игру.
RTGI будет добавлен в предстоящем обновлении 15, которое должно выйти 9 декабря 2024 года. Обновление также представит долгожданную трассу Bathurst. Вот первый скриншот этой любимой трассы с включенным RTGI.
Новость была подтверждена Nvidia в последних заметках об обновлении драйвера в блоге Nvidia:
9 декабря в следующем обновлении Forza Motorsport появится поддержка иммерсивного освещения с трассировкой лучей Global Illumination.
Обновление RTGI будет доступно только на ПК, что и ожидалось, поскольку это очень тяжёлая для графического процессора технология, требующая топовых видеокарт, таких как RTX 4070 или RTX 4080.
Вот несколько скриншотов Forza Motorsport с включённым RTGI на ПК:
Нафиг эта трассировка нужна лучше игру оптимизируйте, оценка в стиме в жёлтой зоне.
Хм,моя 4070TIS с полными отражениями(читай лучами) в 2К без DLSS выдавала в среднем 80 FPS(была включена DLAA), видимо, чтобы протестить новое освещение, нужно будет врубать DLSS, что ни есть хорошо ,т.к даже DLAA с гоустингом работает. Как ни странно, но Форзы не шибко дружат с апскейлерами.
сочнечкая глобальная эллюминация всегда хорошо
Толку с этих скринов? До и после пусть подгонят.
Игра очень стала круто выглядеть за год . Поменяли графику, гамму . Уже выглядит так как ее показывали на презентации первой .
Для того чтобы их отключить
Я так понимаю реальную работу трассировки лучей мы увидим строго на этих отрезках локаций? :D
Лучше бы нормальное MSAA сглаживание добавили, а не это мыльную херню TAA