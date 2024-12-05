ПК-версия Forza Motorsport получит глобальное освещение с трассировкой лучей 9 декабря

Прошло чуть больше года с момента запуска Forza Motorsport, и Turn 10 наконец-то добавляет обещанную технологию глобального освещения с трассировкой лучей (RTGI) в свою гоночную игру.

RTGI будет добавлен в предстоящем обновлении 15, которое должно выйти 9 декабря 2024 года. Обновление также представит долгожданную трассу Bathurst. Вот первый скриншот этой любимой трассы с включенным RTGI.

Новость была подтверждена Nvidia в последних заметках об обновлении драйвера в блоге Nvidia:

9 декабря в следующем обновлении Forza Motorsport появится поддержка иммерсивного освещения с трассировкой лучей Global Illumination.

Обновление RTGI будет доступно только на ПК, что и ожидалось, поскольку это очень тяжёлая для графического процессора технология, требующая топовых видеокарт, таких как RTX 4070 или RTX 4080.

Вот несколько скриншотов Forza Motorsport с включённым RTGI на ПК: