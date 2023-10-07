По данным Digital Foundry, ПК-версия Forza Motorsport лучше, чем для Xbox Series

Digital Foundry опубликовала анализ ПК-версии Forza Motorsport, которая оказалась предсказуемо лучше Xbox Series.
После анализа Forza Motorsport на Xbox Series, в котором подчеркиваются ограничения трассировки лучей, Алекс Батталья фактически объяснил, что на ПК мы наблюдаем совершенно аналогичную ситуацию в том смысле, что невозможно настроить использование трассировки лучей на лучшие настройки, несмотря на то, что оборудование на это способно.
Кроме того, существует проблема, связанная с масштабируемостью и оптимизацией, которая в настоящее время, похоже, имеет некоторые проблемы на процессорах ниже определенного диапазона, например, широко распространенный Ryzen 5 3600, который с активной трассировкой лучей не может продвигать игру дальше определенной частоты кадров.
Батталья подытожил, что он не согласен с такой версий Forza Motorsport для ПК, которая хоть и лучше, версии для Xbox, но не способна полностью использовать аппаратное обеспечение, особенно трассировку лучей, которая, по его мнению, перед запуском рекламировалась иначе.
на RTX 3060 выдает 43 фпс найс игра
Потому, что 3060, это затычка для слота PCI-E, чтобы выдавать изображение.
Ой, да хватит тебе уже ныть в каждой теме. Затычка для этого, затычка для того. Затычка туда, затычка сюда. Весь изгунделся уже. Найди лучше для себя затычку и не пиши всякую чушь.
Да это типичный школьник, которому родители купили 3070 и он теперь бегает по всем постам и рассказывает что карты ниже чем его, плохие. Хотя 3060 для FullHD идеальна, игры в которых нормальная оптимизация она тянет без проблем, к слову 3050 в Cyberpunk 2077 на высоких настройках с DLSS (качество) в бенче 82 avg fps как собственно и в самом открытом мире и картинка отличная. С трассировкой пути графика прям вообще пушка, но это нужно наверное минимум 4070 что бы на FullHD её включить, хотя и без неё мне визуал очень нравиться в игре.
да кто вообще в симы играет на пк? мертвый жанр. тем более когда все убежали в крю 3.
Да кто вообще в аркады играет? отсталый жанр. Тем более когда релиз крю даже никто не заметил.
Все стримили, ванпоинт, мужик очкастый, зарубежных вагон.)
Ирония это не твоё да? А так они и форзу застримят и врс если ручки конечно есть. Ибо это их работа. Да и сфига мне идти в тот же крю, если там кроме крабиков соперников нет? Мотоспорт то тоже в целом не авто-сим ,но гораздо ближе к нему чем крю. И называть жанр мёртвым только потому-что у тебя клешни, такое себе.
А что, срю внезапно оказалась успешной игрой? Удивил.