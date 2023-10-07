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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 111 оценок

По данным Digital Foundry, ПК-версия Forza Motorsport лучше, чем для Xbox Series

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monk70
Новости

Digital Foundry опубликовала анализ ПК-версии Forza Motorsport, которая оказалась предсказуемо лучше Xbox Series.

После анализа Forza Motorsport на Xbox Series, в котором подчеркиваются ограничения трассировки лучей, Алекс Батталья фактически объяснил, что на ПК мы наблюдаем совершенно аналогичную ситуацию в том смысле, что невозможно настроить использование трассировки лучей на лучшие настройки, несмотря на то, что оборудование на это способно.

Кроме того, существует проблема, связанная с масштабируемостью и оптимизацией, которая в настоящее время, похоже, имеет некоторые проблемы на процессорах ниже определенного диапазона, например, широко распространенный Ryzen 5 3600, который с активной трассировкой лучей не может продвигать игру дальше определенной частоты кадров.

Батталья подытожил, что он не согласен с такой версий Forza Motorsport для ПК, которая хоть и лучше, версии для Xbox, но не способна полностью использовать аппаратное обеспечение, особенно трассировку лучей, которая, по его мнению, перед запуском рекламировалась иначе.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Gector17792020

на RTX 3060 выдает 43 фпс найс игра

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Nick1906

Потому, что 3060, это затычка для слота PCI-E, чтобы выдавать изображение.

-2
Wing42 Nick1906

Ой, да хватит тебе уже ныть в каждой теме. Затычка для этого, затычка для того. Затычка туда, затычка сюда. Весь изгунделся уже. Найди лучше для себя затычку и не пиши всякую чушь.

0
Andrew Power Wing42

Да это типичный школьник, которому родители купили 3070 и он теперь бегает по всем постам и рассказывает что карты ниже чем его, плохие. Хотя 3060 для FullHD идеальна, игры в которых нормальная оптимизация она тянет без проблем, к слову 3050 в Cyberpunk 2077 на высоких настройках с DLSS (качество) в бенче 82 avg fps как собственно и в самом открытом мире и картинка отличная. С трассировкой пути графика прям вообще пушка, но это нужно наверное минимум 4070 что бы на FullHD её включить, хотя и без неё мне визуал очень нравиться в игре.

1
Serpentrage

да кто вообще в симы играет на пк? мертвый жанр. тем более когда все убежали в крю 3.

-5
evrey616225

Да кто вообще в аркады играет? отсталый жанр. Тем более когда релиз крю даже никто не заметил.

0
Serpentrage evrey616225

Все стримили, ванпоинт, мужик очкастый, зарубежных вагон.)

0
evrey616225 Serpentrage

Ирония это не твоё да? А так они и форзу застримят и врс если ручки конечно есть. Ибо это их работа. Да и сфига мне идти в тот же крю, если там кроме крабиков соперников нет? Мотоспорт то тоже в целом не авто-сим ,но гораздо ближе к нему чем крю. И называть жанр мёртвым только потому-что у тебя клешни, такое себе.

0
Лорд Малак Serpentrage

А что, срю внезапно оказалась успешной игрой? Удивил.

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