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Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 314 оценок

По слухам, разработчики Forza Motorsport сократили штат почти на 50 процентов

monk70 monk70

Продолжают поступать сообщения об увольнениях в игровом подразделении Microsoft и его дочерних компаниях. Один источник сообщил Джейсону Шрайеру из Bloomberg, что «почти 50 процентов персонала» было уволено в Turn 10 Studios, создателей Forza Motorsport.

Он также отмечает, что разработчики Call of Duty, такие как Raven Software, столкнулись с увольнениями. В настоящее время Raven совместно с Treyarch разрабатывает Call of Duty: Black Ops 7. Она выйдет в конце этого года, а полная презентация запланирована на лето.

Что касается Turn 10 Studios, то отчёт ставит под сомнение будущее Forza Motorsport. Перезагрузка 2023 года вызвала бурную реакцию фанатов, но она получила многочисленные обновления для улучшения прогресса и добавления нового контента. С выходом новой игры Forza в следующем году она может стать продолжением успешной Forza Horizon 5 от Playground Games.

5
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Jesse Faden

Вот это прорыв от Майков. Этот год точно будет ещё лучше, чем прошлый

3
erkins007

Моторспорт уже лет 10 как провальное ответвление в отличии от хорайзена. Так что ничего удивительного