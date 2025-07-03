По слухам, разработчики Forza Motorsport сократили штат почти на 50 процентов

Продолжают поступать сообщения об увольнениях в игровом подразделении Microsoft и его дочерних компаниях. Один источник сообщил Джейсону Шрайеру из Bloomberg, что «почти 50 процентов персонала» было уволено в Turn 10 Studios, создателей Forza Motorsport.

Он также отмечает, что разработчики Call of Duty, такие как Raven Software, столкнулись с увольнениями. В настоящее время Raven совместно с Treyarch разрабатывает Call of Duty: Black Ops 7. Она выйдет в конце этого года, а полная презентация запланирована на лето.

Что касается Turn 10 Studios, то отчёт ставит под сомнение будущее Forza Motorsport. Перезагрузка 2023 года вызвала бурную реакцию фанатов, но она получила многочисленные обновления для улучшения прогресса и добавления нового контента. С выходом новой игры Forza в следующем году она может стать продолжением успешной Forza Horizon 5 от Playground Games.