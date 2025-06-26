По слухам, увольнения в Microsoft затронут студию Turn 10, разработчиков Forza Motorsport

В новом отчёте говорится, что студия Turn 10, ответственная за разработку Forza Motorsport, может столкнуться с сокращениями рабочих мест в рамках предстоящих сокращений Xbox в Microsoft.

Новости поступили от журналиста Тома Уоррена, который поделился новыми подробностями в своей рассылке Notepad на The Verge. По словам Уоррена, Microsoft планирует то, что он называет «крупными» увольнениями Xbox на следующей неделе, и некоторые внутренние менеджеры уже были проинформированы об этом.

Уоррен говорит, что, хотя и ходят слухи о закрытии студий, он также слышал от источников, что Turn 10, команда, стоящая за серией Forza Motorsport, готовится к увольнениям.

Я слышал от источников, что Turn 10, студия, стоящая за Forza Motorsport, готовится к сокращениям.

Конечно, пока ничего официально не подтверждено. Все это основано на внутренних разговорах и анонимных источниках, поэтому пока разумно воспринимать все с долей скептицизма. На момент написания статьи Microsoft не делала никаких публичных комментариев или заявлений относительно увольнений или того, какие студии могут быть затронуты.