Поддержка Forza Motorsport и Horizon 5 не прекращается - Microsoft развеяла слухи

Несмотря на недавние слухи о возможных изменениях в развитии серии Forza, Microsoft официально заявила, что поддержка Forza Motorsport и Forza Horizon 5 будет продолжаться. Об этом говорится в сообщении студий Turn 10 и Playground Games, опубликованном в социальных сетях.

«Мы ценим поддержку нашего невероятного сообщества и хотим заверить игроков, что команды продолжат развивать и обновлять Forza Motorsport и Forza Horizon 5», — отметили разработчики.

Они также поделились планами на ближайшее будущее: 4 сентября выйдет обновление для Forza Motorsport, которое добавит новые испытания, автомобили, тематические туры и соперников недели.

Тем не менее, вопросы о долгосрочной судьбе Forza Motorsport остаются открытыми. После июльских сокращений в Microsoft, по слухам, Turn 10 потеряла до 50% сотрудников и теперь якобы выполняет вспомогательные функции для Playground Games. Официальных комментариев от Microsoft или Turn 10 на этот счёт пока не последовало.

Тем временем студия Playground Games уже работает над Forza Horizon 6, параллельно ведя разработку перезапуска легендарной серии Fable.