Последнее обновление значительно улучшило визуальные эффекты Forza Motorsport

Визуальные эффекты в гоночной игре-симуляторе Forza Motorsport от Xbox Game Studios и Turn 10 Studios были улучшены в последнем обновлении. Обновление Forza Motorsport 9 внесло изменения в визуальные эффекты игры, в частности, улучшения в таких областях, как освещение, цикл дня и ночи, рендеринг неба и облаков, цветокоррекция и контрастность. Однако в официальных заметках об патче эти изменения не упоминаются.
Сравнение скриншотов состояния визуальных эффектов Forza Motorsport после обновления 7 и обновления 9 можно увидеть ниже.
Эти графические обновления для Forza Motorsport ранее намекали Джон Линнеман из Digital Foundry и внештатный игровой журналист Денис Люциус Браун. Браун указал Линнеману в Twitter/X, что его видео Gran Turismo 7 против Forza Motorsport заставило «все двигаться» в конце Turn 10, что привело к разработке графических обновлений, которые будут выпущены в ближайшее время. Он утверждал, что это включает в себя более яркое освещение и улучшения в цветокоррекции. Судя по сравнению снимками экрана выше, оказывается, что его информация была верной.
Forza Motorsport доступна для Windows и Xbox Series X/S.