Пострелизный контент Forza Motorsport будет плавно интегрирован в режим карьеры: все трассы будут бесплатными

До выхода новой игры Forza Motorsport осталось всего несколько недель - спустя шесть лет после выхода предыдущей части.
Новая часть франшизы гоночных симуляторов будет отличаться более детализированной физикой, быстрым искусственным интеллектом, но разработчик Turn 10 также меняет свой подход к пострелизному контенту, который будет интегрирован в режим карьеры.
В беседе с IGN креативный директор Forza Motorsport Крис Эсаки сказал:
Поэтому, когда в игре появляется новый контент, это не просто "О, здесь просто куча машин, и мы не знаем, что с ними делать; повеселитесь с ними", как мы делали это в прошлом. Типа, новые машины — это круто; заходите в свободную игру, заходите в мультиплеер и развлекайтесь с ними, верно? Теперь же, благодаря более гибкой технологической базе, у нас есть возможность добавить в игру автомобиль или трассу и быстро распространить это на все поверхности игры. Таким образом, автомобиль появляется в игре, и теперь он находится там, где это было бы уместно. Она появляется в новом событии режима карьеры, которого не было раньше, в первый же день. Или в совершенно новом событии, которого раньше вообще не было. То же самое с трассами, и это просто начинает смещать и развивать этот контент, чтобы он всегда чувствовал себя свежим при каждом появлении нового контента в игре. Если вы играли в игру в первый день, то через 30 дней или через 60 дней она будет выглядеть по-другому. А через год, скорее всего, он будет совсем не похож на контент первого дня. Так что это ощущение свежести по всей поверхности игры.
Одним из основных видов контента после запуска будут новые трассы. В ноябре будет добавлена трасса Yas Marina, в декабре - еще одна, а весной появится трасса Nurburgring Nordschleife. К счастью, владельцам Forza Motorsport не придется ничего доплачивать, чтобы получить их.
Мы, конечно, не хотим разделять сообщество Forza Motorsport, особенно многопользовательское. Поэтому в обозримом будущем все трассы будут поставляться в игру бесплатно. Так что это понравится всем.
Forza Motorsport выйдет 10 октября для ПК и Xbox Series S|X и будет включать в себя трассировку лучей в реальном времени во время игрового процесса. Turn 10 заявила, что после запуска игры будет добавлено глобальное освещение с трассировкой лучей.