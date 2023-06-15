Представит ли Microsoft игру следующего поколения? Первое сравнение Forza Motorsport и Gran Turismo 7 ©

Forza Motorsport находится в разработке уже несколько лет, заставляя нас ждать окончательных результатов работы Turn 10 Studios гораздо дольше, чем предыдущие проекты. Это связано с использованием ряда новых систем и ориентацией исключительно на новейшую консоль Microsoft.

Forza Motorsport была анонсирована как первая действительно next-gen часть серии. Разработчики перестроили движок и применили множество ранее недоступных деталей, чтобы зрители буквально почувствовали разницу. Подход разработчиков, ответственных за последнюю Gran Turismo, был совершенно иным - японцы не отказались от предыдущего поколения, и последние гонки выходят на PS5 и PS4.

Но испытаем ли мы самые современные ощущения в новой игре от Microsoft? Вероятно, мы сможем узнать больше, только когда возьмем в руки контроллер (запуск 10 октября), но Turn 10 Studios, помимо всего прочего, расширила физику игры, создав систему, при которой температура воздуха будет влиять на трассу и характеристики автомобилей.

С момента дебюта гонки получат 20 полностью переработанных треков, среди которых будет пять совершенно новых трасс. Каждая из них характеризуется сменой времени дня и ночи, адаптируемой погодой и трассами, реагирующими на изменения температуры. Среди зрителей можно будет заметить оживленную толпу.

Блогер ElAnalistaDeBits подготовил начальное сравнение, которое дает представление о Forza Motorsport и Gran Turismo 7. Давайте вспомним, что в будущем Microsoft не раз будет делиться кадрами, демонстрирующими производство.

Но в одном мы можем быть уверены - последняя Forza наверняка заинтригует многих игроков..... как и Gran Turismo 7, у которой есть преданная фанатская база. Дебют этих игр - большой праздник для автолюбителей.