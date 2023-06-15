Представит ли Microsoft игру следующего поколения? Первое сравнение Forza Motorsport и Gran Turismo 7

Forza Motorsport находится в разработке уже несколько лет, заставляя нас ждать окончательных результатов работы Turn 10 Studios гораздо дольше, чем предыдущие проекты. Это связано с использованием ряда новых систем и ориентацией исключительно на новейшую консоль Microsoft.
Forza Motorsport была анонсирована как первая действительно next-gen часть серии. Разработчики перестроили движок и применили множество ранее недоступных деталей, чтобы зрители буквально почувствовали разницу. Подход разработчиков, ответственных за последнюю Gran Turismo, был совершенно иным - японцы не отказались от предыдущего поколения, и последние гонки выходят на PS5 и PS4.
Но испытаем ли мы самые современные ощущения в новой игре от Microsoft? Вероятно, мы сможем узнать больше, только когда возьмем в руки контроллер (запуск 10 октября), но Turn 10 Studios, помимо всего прочего, расширила физику игры, создав систему, при которой температура воздуха будет влиять на трассу и характеристики автомобилей.
С момента дебюта гонки получат 20 полностью переработанных треков, среди которых будет пять совершенно новых трасс. Каждая из них характеризуется сменой времени дня и ночи, адаптируемой погодой и трассами, реагирующими на изменения температуры. Среди зрителей можно будет заметить оживленную толпу.
Блогер ElAnalistaDeBits подготовил начальное сравнение, которое дает представление о Forza Motorsport и Gran Turismo 7. Давайте вспомним, что в будущем Microsoft не раз будет делиться кадрами, демонстрирующими производство.
Но в одном мы можем быть уверены - последняя Forza наверняка заинтригует многих игроков..... как и Gran Turismo 7, у которой есть преданная фанатская база. Дебют этих игр - большой праздник для автолюбителей.
Вроде как Sony планировала в будущем выпустить GT7 на ПК. Если это случится, то нужно будет захватить попкорн для этой нешуточной битвы!
Обе игры пастген по графике это было изначально известно.Ждать тут нечего кроме как адекватной физики на Gran Turismo 7.