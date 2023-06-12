Премиальное издание Forza Motorsport даёт 5-дневный ранний доступ ©

Forza Motorsport от Turn 10 Studios получила новый трейлер и дату выхода на недавней выставке Xbox Games Showcase. Уже подтверждено, что в качестве автомобилей для обложки будут представлены гоночный автомобиль Cadillac Racing V-Series.R № 01 2023 года и Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года. Как и в случае со Starfield от Bethesda, вы можете приобрести Premium Edition на пять дней раннего доступа.

Это вряд ли новость для игроков Forza, поскольку Forza Horizon 5 и Forza Motorsport 7 предоставляют ранний доступ с их Ultimate Editions. Премиум-издание Forza Motorsport стоит 99,99 долларов США и включает в себя VIP-членство и приветственный пакет, набор автомобилей Race Day Car и абонемент Car Pass, который содержит 30 автомобилей, каждый из которых доставляется еженедельно.

Есть также Deluxe Edition за 89,99 долларов, который включает в себя базовую игру и Car Pass, а обычное издание стоит 69,99 долларов. Для подписчиков Game Pass Forza Motorsport будет доступна при запуске 10 октября для ПК и Xbox Series X/S.