Раскрыты опции доступности Forza Motorsport ©

Forza — одна из нескольких крупных франшиз, которые уделяют все больше внимания возможностям доступности, и похоже, что предстоящая часть серии гоночных симуляторов не нарушит эту тенденцию. Разработчик Turn 10 Studios раскрыл полный список специальных возможностей, которые будут доступны в Forza Motorsport при запуске, и он весьма обширен.

Во-первых, конечно же, будет ряд вспомогательных средств вождения, которые игроки смогут переключать, многие из которых также будут иметь несколько внутренних опций, в том числе торможение, дроссель, рулевое управление, переключение передач, контроль тяги, устойчивость управления, и, конечно же, ведущая линия.

Между тем, также подтверждены некоторые функции визуальной доступности, такие как режим дальтонизма для пользовательского интерфейса игры и фильтр дальтонизма для всех 3D-рендеринговых объектов, а также возможности настройки контрастности, размера и масштабирования текста, субтитров и многого другого. Что касается звука, функции игры включают в себя повествование на экране, аудиоописания, ленту активности во время гонки, параметры преобразования речи в текст и текст в речь, а также ряд настроек настройки звука.

Также будут включены несколько систем помощи при вождении вслепую, которые будут обеспечивать различные звуковые сигналы для ряда действий, включая рулевое управление, замедление, поворот и навигацию по поворотам, переключение передач и многое другое. Между тем, игроки также смогут полностью настраивать элементы управления в игре или выбирать из нескольких предустановок.

Forza Motorsport выйдет 10 октября на Xbox Series X/S и ПК.