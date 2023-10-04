Razor1911 взломали Forza Motorsport

До релиза новой Forza Motorsport остаётся ещё 5 дней, однако игра уже стала доступна обладателям Премиум-изданий игры, а теперь и пиратам: группа Razor1911 сообщила о том, что им удалось успешно взломать MS Store версию игры.
Игра была защищена Microsoft DRM. Размер дистрибутива составляет внушительные 116 ГБ.
Forza Motorsport получила положительные оценки критиков: на Opencritic и Metacritic игра набрала 83 балла.
А где третий?
Да она особо и не нужна,но все равно спасибо +1 в копилку.
офигеть как быстро ее ломанули, я даже не знал что игра уже вышла, а ее уже взломали
она не вышла, через неделю выйдет
Через неделю выйдет из раннего доступа для всех пользователей. Сейчас кто предзаказ сделал спокойно могут играть
Взломали игру скорее всего частично, у которой функции привязаны к Интернету, я думаю придумают как-то патч в котором будет доступ интернет функциям
Без онлайна, что там делать?
forza piratesport
дерьмо какое то ломают эти Razor1911 сразу видно что свистуны неумехи а еще гнали что то на Эмпресс которая хоть иногда но ломает топ игры
Толку мало тут прогрес к онлайну привязан. Разве что пару раз прокатиться в свободном заезде.
В каком смысле? Карьеру не пройти?
Вроде да.
https://www.playground.ru/forza_motorsport_2023/news/rezhim_karery_v_forza_motorsport_potrebuet_postoyannogo_podklyucheniya_k_internetu-1631936
Думаю, взломают и steam-версию, раз на то пошло - ну а тогда и на online-fix можно надеяться.
"Если бы, да кабы.." Но, кто знает.. )
Я не пойму логику: почему Бетесда вырезала русский язык из Старфилда (хотя он был заявлен изначально), а другие студии Майкрософт, наоборот, его добавляют (Психонавты 2, Граундед, озвучка в Хало Инфинити и т.д.), да и в новых релизах (как пример вышеуказанный проект) он есть по умолчанию на старте. Получается, русофобы не Майкрософт, а Бетесда, так?
Перевести 100 слов или сотни тысяч слов - разницу видишь?
Чел, не смей Россию называть "рашкой"! С репутацией у РФ всё в порядке, не переживай, мнение заднеприводных наций нам побоку.
Его еще просто не словили вояки погоди
ну тут смысла нет, так же как и в хоризон.
онлайн самая пушка.
не согласен, в прошлую forza можно было спокойно играть без онлайна, а вот хорайзен да, привязен к онлайну
дак можно в любом случае, а вот сама игра раскрывается как раз в онлайне.
возьмите геймпас и радуйтесь игрушке=)
ты к чему мне то это пишешь? уже все скачано и ждет релиза.
я пишу к тому, что эти игры хороши только в онлайне, в офлайне они посредственны.