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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.8 101 оценка

Razor1911 взломали Forza Motorsport

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AceTheKing
Новости

До релиза новой Forza Motorsport остаётся ещё 5 дней, однако игра уже стала доступна обладателям Премиум-изданий игры, а теперь и пиратам: группа Razor1911 сообщила о том, что им удалось успешно взломать MS Store версию игры.

Игра была защищена Microsoft DRM. Размер дистрибутива составляет внушительные 116 ГБ.

Forza Motorsport получила положительные оценки критиков: на Opencritic и Metacritic игра набрала 83 балла.

27
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
HoganHog
7
USAROKSTARONE

А где третий?

0
HoganHog USAROKSTARONE
1
Gorelyi
1
AlishFord
1
DEDGAMER

Да она особо и не нужна,но все равно спасибо +1 в копилку.

1
GameDevTactic
0
nikolai999

офигеть как быстро ее ломанули, я даже не знал что игра уже вышла, а ее уже взломали

0
RAFOMIX

она не вышла, через неделю выйдет

0
Foxtrot52th RAFOMIX

Через неделю выйдет из раннего доступа для всех пользователей. Сейчас кто предзаказ сделал спокойно могут играть

1
DarkNess1

Взломали игру скорее всего частично, у которой функции привязаны к Интернету, я думаю придумают как-то патч в котором будет доступ интернет функциям

0
Vinden

Без онлайна, что там делать?

0
Wolfenstein

forza piratesport

-1
fox nemets

дерьмо какое то ломают эти Razor1911 сразу видно что свистуны неумехи а еще гнали что то на Эмпресс которая хоть иногда но ломает топ игры

-1
Usurper

Толку мало тут прогрес к онлайну привязан. Разве что пару раз прокатиться в свободном заезде.

-2
Predator556

В каком смысле? Карьеру не пройти?

0
Usurper Predator556

Вроде да.

https://www.playground.ru/forza_motorsport_2023/news/rezhim_karery_v_forza_motorsport_potrebuet_postoyannogo_podklyucheniya_k_internetu-1631936

0
SpicyYusei Usurper

Думаю, взломают и steam-версию, раз на то пошло - ну а тогда и на online-fix можно надеяться.

"Если бы, да кабы.." Но, кто знает.. )

0
zjkjt
-3
KAMA33
-3
StarfieJId

Я не пойму логику: почему Бетесда вырезала русский язык из Старфилда (хотя он был заявлен изначально), а другие студии Майкрософт, наоборот, его добавляют (Психонавты 2, Граундед, озвучка в Хало Инфинити и т.д.), да и в новых релизах (как пример вышеуказанный проект) он есть по умолчанию на старте. Получается, русофобы не Майкрософт, а Бетесда, так?

-3
Комментарий удален
Салярыч

Перевести 100 слов или сотни тысяч слов - разницу видишь?

1
StarfieJId Eddward West

Чел, не смей Россию называть "рашкой"! С репутацией у РФ всё в порядке, не переживай, мнение заднеприводных наций нам побоку.

5
M1KERUS StarfieJId

Его еще просто не словили вояки погоди

0
Sprintin

ну тут смысла нет, так же как и в хоризон.

онлайн самая пушка.

-7
leonid22

не согласен, в прошлую forza можно было спокойно играть без онлайна, а вот хорайзен да, привязен к онлайну

0
Sprintin leonid22

дак можно в любом случае, а вот сама игра раскрывается как раз в онлайне.

0
evgeniyfantik

возьмите геймпас и радуйтесь игрушке=)

-2
Sprintin evgeniyfantik

ты к чему мне то это пишешь? уже все скачано и ждет релиза.

я пишу к тому, что эти игры хороши только в онлайне, в офлайне они посредственны.

0