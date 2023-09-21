Разработчики Forza Motorsport показали два новых автодрома - Lime Rock Park и Hakone Circuit ©

Turn10 Studios, являющаяся одним из ведущих специалистов подразделения Xbox Game Studios, на своем официальном YouTube-канале представила еще два автодрома для гоночной игры Forza Motorsport.

Мы уже знаем, что для Forza Motorsport необходимо подготовить более 132 ГБ свободного места на SSD наших консолей и ПК (предварительная загрузка игры уже доступна). Теперь мы можем взглянуть на новые гоночные трассы, которые еще не были показаны в превью. Это Hakone Circuit из Японии, вымышленный спортивный автодром, созданный для новой части Forza Motorsport. Также мы можем полюбоваться на Lime Rock Park, который отражает реальную трассу из Лейквилла, штат Коннектикут. Эта трасса должна быть знакома поклонникам Forza Motorsport 6.

Стоит напомнить, что в связи с полной переработкой физики игры по сравнению с предыдущей частью серии, разработчикам из Turn 10 пришлось создавать все гоночные трассы практически с нуля. Отсюда и довольно небольшое количество спортивных объектов на старте.

Авторы обещают, что для них главное - качество, а не количество. Впрочем, после релиза в Forza Motorsport будут появляться новые трассы в том числе культовая и чрезвычайно длинная Nordschleife.

Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming и ПК с Game Pass 10 октября.