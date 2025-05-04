Разработчики Forza Motorsport показали скриншоты трассы Fujimi Kaido, которая появится 5 мая

5 мая Forza Motorsport получит одно из самых ожидаемых дополнений для сообщества: возвращение Fujimi Kaido, одной из самых знаковых и сложных трасс в игре. На этот раз она полностью перестроена с нуля, с использованием технологии сканирования реального мира и ранее невиданного уровня детализации.
С 144 поворотами и перепадом высот более 800 метров Fujimi Kaido официально становится самой большой вымышленной трассой, когда-либо созданной в истории серии.
Этот легендарный горный перевал возвращается со всеми своими узнаваемыми элементами и существенными визуальными улучшениями: святилища, смотровые площадки и уникальные детали окружающей среды усиливают погружение в один из самых техничных и захватывающих маршрутов в игре.
Трасса будет доступна как часть следующего обновления Forza Motorsport, еще больше расширяя возможности соревнований и симуляции для игроков Xbox Series и ПК. Напоминаем, что обновление, которое скоро появится в игре, предложит изменения на всех уровнях, особое внимание будет уделено ИИ, который был полностью переделан.
Второй раз дебилы Ии переделывать, компанию нормальную сделайте и что бы временные события можно было проходить которые уже прошли, идиоты
+
и музыку во время гонки крутую как в гран туризмо
кто это прям ожидает? и это все что они приготовили к 20летию?
и почему эта новость в разделе какой то левой игры находится?