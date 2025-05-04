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Forza Motorsport 10.10.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 306 оценок

Разработчики Forza Motorsport показали скриншоты трассы Fujimi Kaido, которая появится 5 мая

monk70 monk70

5 мая Forza Motorsport получит одно из самых ожидаемых дополнений для сообщества: возвращение Fujimi Kaido, одной из самых знаковых и сложных трасс в игре. На этот раз она полностью перестроена с нуля, с использованием технологии сканирования реального мира и ранее невиданного уровня детализации.

С 144 поворотами и перепадом высот более 800 метров Fujimi Kaido официально становится самой большой вымышленной трассой, когда-либо созданной в истории серии.

Этот легендарный горный перевал возвращается со всеми своими узнаваемыми элементами и существенными визуальными улучшениями: святилища, смотровые площадки и уникальные детали окружающей среды усиливают погружение в один из самых техничных и захватывающих маршрутов в игре.

Трасса будет доступна как часть следующего обновления Forza Motorsport, еще больше расширяя возможности соревнований и симуляции для игроков Xbox Series и ПК. Напоминаем, что обновление, которое скоро появится в игре, предложит изменения на всех уровнях, особое внимание будет уделено ИИ, который был полностью переделан.

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4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
GEOMaxiWu

Второй раз дебилы Ии переделывать, компанию нормальную сделайте и что бы временные события можно было проходить которые уже прошли, идиоты

5
SULIK 712

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4
Юрий Пенкин

и музыку во время гонки крутую как в гран туризмо

SULIK 712
дно из самых ожидаемых дополнений для сообщества

кто это прям ожидает? и это все что они приготовили к 20летию?

и почему эта новость в разделе какой то левой игры находится?

4