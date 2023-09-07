Разработчики Forza Motorsport проведут прямую трансляцию 11 сентября

Практические впечатления от Forza Motorsport от Turn 10 Studios появятся 11 сентября, но это еще не все. Разработчик объявил о следующем выпуске прямой трансляции Forza Monthly в тот же день в 19:00 МСК. Подробностей пока нет, но, возможно, мы увидим еще больше из +100 новых автомобилей в действии.
Forza Motorsport — это перезапуск знаменитой гоночной франшизы, которая выходит на Xbox Series X/S и ПК. Она предложит более 500 автомобилей и совершенно новый режим карьеры — Builders Cup. Последний имеет множество функций, таких как открытая практика для тестирования автомобиля.
Forza Motorsport выйдет 10 октября.