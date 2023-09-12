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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 93 оценки

Разработчики Forza Motorsport раскрыли некоторые технические детали в новом ролике

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butcher69
Новости

Компания Digital Foundry опубликовала интересное интервью с разработчиками Forza Motorsport, в котором они обсуждают множество тем, начиная со сроков выхода нового эпизода серии.

Они рассказали о графических режимах Forza Motorsport, которых в игре три:

Спойлер
  • "Производительность" — 4K-разрешение и 60 fps (режим по умолчанию);
  • "Производительность с рейтрейсингом" — динамическое 4K-разрешение, включённая трассировка лучей и 60 fps;
  • "Качество" — 4K-разрешение, включённая трассировка лучей и 30 fps.

Turn 10 пояснила, что в версии для ПК частота кадров будет разблокирована, а в качестве технологий апскейлинга будут поддерживаться FSR и DLSS. Вернувшись к версии для Xbox Series X|S, они рассказали о переходе от MSAA к TAA для сглаживания и о том, что это повлечет за собой на консолях.

В игру была внедрена новая система рендеринга неба и облаков с применением процедурных элементов для облаков, тумана и ветра.

Результатом этой работы станут возможные резкие изменения погоды в реальном времени, в середине гонки: аспекты, которые также улучшат новую физику шин и детализацию сцепления с дорогой в различных условиях.

Forza Motorsport будет доступна на ПК и Xbox Series X|S с 10 октября.

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