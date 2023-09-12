Разработчики Forza Motorsport раскрыли некоторые технические детали в новом ролике

Компания Digital Foundry опубликовала интересное интервью с разработчиками Forza Motorsport, в котором они обсуждают множество тем, начиная со сроков выхода нового эпизода серии.
Они рассказали о графических режимах Forza Motorsport, которых в игре три:
- "Производительность" — 4K-разрешение и 60 fps (режим по умолчанию);
- "Производительность с рейтрейсингом" — динамическое 4K-разрешение, включённая трассировка лучей и 60 fps;
- "Качество" — 4K-разрешение, включённая трассировка лучей и 30 fps.
Turn 10 пояснила, что в версии для ПК частота кадров будет разблокирована, а в качестве технологий апскейлинга будут поддерживаться FSR и DLSS. Вернувшись к версии для Xbox Series X|S, они рассказали о переходе от MSAA к TAA для сглаживания и о том, что это повлечет за собой на консолях.
В игру была внедрена новая система рендеринга неба и облаков с применением процедурных элементов для облаков, тумана и ветра.
Результатом этой работы станут возможные резкие изменения погоды в реальном времени, в середине гонки: аспекты, которые также улучшат новую физику шин и детализацию сцепления с дорогой в различных условиях.
Forza Motorsport будет доступна на ПК и Xbox Series X|S с 10 октября.