Разработчики Forza Motorsport сообщили много подробностей в последнем видео ©

Недавно был проведен новый ежемесячник Forza за август 2023 года, который принес с собой большое количество информации о Forza Motorsport, новой главе гоночной серии, которая выйдет 10 октября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S со многими новыми функциями, а также с некоторыми недостатками, такими как разделенный экран при запуске.

Видео, как и все Forza Monthly, очень длинное и содержит большое количество информации, в основном сосредоточенной на интервью с разработчиками Turn 10, которые объясняют новые функции в Forza Motorsport, но также есть возможность увидеть некоторые фрагменты реального игрового процесса, включая первое появление дождя в игре.

Новые функции многочисленны и касаются разных аспектов, но, в частности, был принят во внимание многопользовательский режим с функцией «Избранный многопользовательский режим», которая позволяет вам принимать участие в определенных гонках в этом игровом режиме.

При этом можно участвовать в соревновательных гонках и полных гоночных уик-эндах, включая также свободную практику и квалификацию, вплоть до самой гонки с разработкой полной гоночной стратегии.

Среди гоночных возможностей есть серия Spec, которая позволяет участвовать в гонках даже между очень разными автомобилями, при условии, что они каким-то образом сопоставимы, и классическая открытая серия, основанная на разных классах автомобилей, что является традицией серии.

В видео также представлены функции, связанные с боксами, и различные другие элементы, более внутренние для симуляции, такие как применение правил к гонке и поведение автомобилей, управляемых искусственным интеллектом. Последний также получил значительные улучшения от применения машинного обучения, что мы также видели в предыдущем видео.

Есть также новые функции, касающиеся оценки стиля вождения, с рейтингом соревновательного вождения и рейтингом «безопасности» вождения, который вознаграждает самый чистый способ управления автомобилем во время гонок.

Эти и многие другие новшества исследуются в Forza Monthly, но среди улучшений есть и некоторые недостатки при запуске: фактически не будет режима наблюдателя, гонки с искусственным интеллектом в режиме Featured Multiplayer (который по-прежнему настроен на мультиплеер с другими игроками) и разделенный экран. Это довольно мелкие недостатки, которые, однако, следует исправить позже.