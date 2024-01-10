Разработчики Forza Motorsport стремятся улучшить прогрессию, ИИ и систему правил гонок

Forza Motorsport от Turn 10 Studios стала одной из самых противоречивых игр в серии с момента выхода в октябре прошлого года. В то время как игра получила положительные отзывы от многих критиков, фанаты критиковали ее за серьезные ошибки, такие как бесконечный экран загрузки, уровень автомобилей и искусственный интеллект.

В новом обращении к сообществу директор игры Энди Бодуэн, креативный директор Крис Эсаки и исполнительный продюсер Тревор Лаупманис назвали три основные области для отзывов, начиная с прогрессии автомобилей. Признав, что это "тема, вызывающая разногласия", они заявили: "Изучая отзывы, мы поняли, что, хотя многим нашим игрокам нравится система в ее нынешнем виде, многим другим она не дает того опыта модернизации, который они ожидают от Forza Motorsport.

Чтобы решить эту проблему, мы изучаем возможность внесения изменений в систему. Наша цель — сохранить то, что работает для тех, кому это нравится, и одновременно решить проблемы, с которыми сталкиваются многие из наших самых преданных игроков.

И хотя потребуется время, чтобы "правильно оценить варианты, внести необходимые изменения в код и тщательно протестировать эти изменения", в этом году это главный приоритет для команды.

Что касается гоночного регламента, то команда понимает, что в некоторых ситуациях он "работает не так, как хотелось бы". Мы слышали о непоследовательных или несправедливых наказаниях в случаях умышленного тарана, вытеснения с трассы и вращающихся машин, вытесняющих гонщиков с трассы. Мы также слышали, что за столкновения на высоких скоростях иногда не наказывают, а за столкновения на низких скоростях наказывают мягко.

Нам важно собрать все возможные данные о гонке, когда решения FRR принимаются ошибочно, поэтому в течение следующих нескольких месяцев мы будем работать с некоторыми давними игроками в соревновательный Motorsport, чтобы собирать прямую телеметрию во время их игры. Они будут фиксировать эти случаи и передавать данные нашей команде, чтобы мы могли внести изменения, которые сделают FRR более точным и надежным. Мы ценим ваше терпение, пока мы работаем над улучшением системы.

И, наконец, команда займется водителями с искусственным интеллектом, который критикуют за самые разнообразные проблемы.

Мы получали отзывы о поведении нашего ИИ за рулем: резкое торможение и замедление, отсутствие ускорения на выходе, слишком резкое торможение на мягких поворотах и слишком строгое следование гоночным линиям. Мы понимаем, как важно иметь справедливый и конкурентоспособный ИИ в автоспорте. Нашими главными приоритетами в начале 2024 года станут решение проблемы чрезмерно агрессивного ИИ, а также обеспечение более чистого старта гонки в первом повороте, где многие из вышеперечисленных проблем проявляются наиболее сильно и влияют на игроков.

Эти и другие три проблемы "постоянно" находятся в работе. То, как они будут реализованы, "обусловлено желанием регулярно и последовательно улучшать опыт таким образом, чтобы не жертвовать стабильностью и свести к минимуму время простоя". Скорее всего, это означает, что Turn 10 не хочет торопиться с изменениями, которые могут негативно сказаться на игре.

Forza Motorsport доступна для Xbox Series X/S и ПК.