Разработчики Forza Motorsport запустили в Steam бесплатные выходные — попробовать гоночный симулятор можно до 5 мая 2025 года. Однако акция не распространяется на Россию: игра официально недоступна в регионе.

Тем не менее, пользователи могут обойти ограничение. Достаточно авторизоваться в Steam, в браузере ввести steam://launch/2440510, нажать Enter и выбрать диск для установки. За подобные действия бан не предусмотрен.

В игре доступны более 500 автомобилей и десятки трасс. Однако, несмотря на регулярные обновления и добавление контента, репутацию тайтла восстановить не удалось — рейтинг Forza Motorsport в Steam остаётся на уровне 46%, а отзывы по-прежнему «смешанные».