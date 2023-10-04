на главную
об игре
Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.8 100 оценок

Релизный трейлер гоночного симулятора Forza Motorsport

©
butcher69
Новости

Microsoft и Turn 10 опубликовали релизный трейлер гоночного симулятора Forza Motorsport. В ролике показали геймплейные фрагменты проекта.

Прошло шесть лет с момента выхода последней игры Forza Motorsport. Ранее компания Turn 10 Studios из Редмонда придерживалась стабильного графика, выпуская новую часть каждые два года с момента дебюта серии в 2005 году на оригинальной консоли Xbox.

Дата релиза Forza Motorsport намечена на 10 октября, и игра будет доступна как на ПК, так и на консолях Xbox Series X/S. К тому же, она станет доступна для подписчиков Game Pass. Те, кто оформит предзаказ на премиум-издание, смогут начать играть в нее на пять дней раньше официального релиза.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Punisher1

Картинка Шикарная

0
joe192

Премиум уже вышел. На твиче играют вовсю. Меня что-то жаба давит за 8к премиум покупать.

0