Microsoft и Turn 10 опубликовали релизный трейлер гоночного симулятора Forza Motorsport. В ролике показали геймплейные фрагменты проекта.
Прошло шесть лет с момента выхода последней игры Forza Motorsport. Ранее компания Turn 10 Studios из Редмонда придерживалась стабильного графика, выпуская новую часть каждые два года с момента дебюта серии в 2005 году на оригинальной консоли Xbox.
Дата релиза Forza Motorsport намечена на 10 октября, и игра будет доступна как на ПК, так и на консолях Xbox Series X/S. К тому же, она станет доступна для подписчиков Game Pass. Те, кто оформит предзаказ на премиум-издание, смогут начать играть в нее на пять дней раньше официального релиза.
Картинка Шикарная
Премиум уже вышел. На твиче играют вовсю. Меня что-то жаба давит за 8к премиум покупать.