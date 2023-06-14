Режим карьеры в Forza Motorsport потребует постоянного подключения к интернету

Игры, требующие постоянного подключения к интернету, очень редко пользуются успехом у широких масс, и обратная реакция на недавние примеры, такие как Redfall и Gran Turismo 7, послужила напоминанием об этом. Тем не менее, это тенденция, которая не собирается уходить в ближайшее время, и еще одна крупная предстоящая игра была подтверждена как игра с постоянным подключением к интернету.
Turn 10 Studios подтвердила, что для игры Forza Motorsport потребуется постоянное подключение к Интернету. Во время недавнего стрима Forza Monthly креативный директор Крис Эсаки рассказал, что хотя некоторые аспекты игры будут доступны игрокам в автономном режиме, например, Free Play, в целом игра будет требовать постоянного подключения к Интернету. Все, что связано с прогрессом в игре, будет храниться на сервере Turn 10 - в том числе и одиночная кампания, получившая название "Кубок Конструкторов".
"Игра была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко корректировать и добавлять новый контент с течением времени, и это сделано для того, чтобы обеспечить справедливый и безопасный опыт в любой точке игры", - сказал Эсаки. "Любая прогрессия в игре будет храниться на наших серверах для поддержания целостности общего игрового процесса. Есть возможность играть в автономном режиме, поэтому такие вещи, как Free Play, всегда доступны. Но любое продвижение вперед требует подключения к сети".
"Кубок Конструкторов" рекламируется как развивающийся и изменяющийся опыт, который будет постоянно предоставлять игрокам новый контент, причем новые трассы и автомобили будут добавляться непосредственно в режим карьеры - впервые для серии. В режиме также будут улучшены Drivatars, которые будут отслеживать и отражать все изменения в настройках, вносимые игроками, которых они представляют, что является еще одним элементом опыта, требующим постоянного подключения.
Планирует ли Turn 10 Studios предложить обходные пути для этого в обновлениях после запуска, пока неизвестно, но на данный момент разработчик не сообщил, что у него есть какие-либо планы на этот счет.
Forza Motorsport выходит 10 октября для Xbox Series X/S и ПК.
гриндан будет походу
Еще одна гонка в которую не поиграть( Зря ждал
Достали уже со своим постоянным подключениям, больше похоже на защиту от взлома, только что будет когда сервера игры закроют игра из кареты превратиться в тыкву.
Во, еще одна игра лесом, молодцы, так держать
С икс бокс ван обосрались с этой функцией на старте консоли, но всё равно пропехивают принудительный онлайн только уже на серии экс
4 и 5 Форза валяется ломанная с онлайном, через учётку коробокса/винды и играешь как элита. В любом случае, это графонистая аркадка для детишек, которая на гейпаде играется. Впрочем, в этом нет ничего плохого, покататься по приколу, иногда тупо влом доставать руль, педали, стойку и круги в Corsa наворачивать по 3 часа.
Я считаю что данный способ губит игру и делает покупку игры не честной. Допустим я захочу в нее поиграть лет так через 5 или 7 и что ? Сервера будут работать? что-то я сомневаюсь в этом. Пусть тогда возвращают деньги и так по кругу.