Режим карьеры в Forza Motorsport потребует постоянного подключения к интернету ©

Игры, требующие постоянного подключения к интернету, очень редко пользуются успехом у широких масс, и обратная реакция на недавние примеры, такие как Redfall и Gran Turismo 7, послужила напоминанием об этом. Тем не менее, это тенденция, которая не собирается уходить в ближайшее время, и еще одна крупная предстоящая игра была подтверждена как игра с постоянным подключением к интернету.

Turn 10 Studios подтвердила, что для игры Forza Motorsport потребуется постоянное подключение к Интернету. Во время недавнего стрима Forza Monthly креативный директор Крис Эсаки рассказал, что хотя некоторые аспекты игры будут доступны игрокам в автономном режиме, например, Free Play, в целом игра будет требовать постоянного подключения к Интернету. Все, что связано с прогрессом в игре, будет храниться на сервере Turn 10 - в том числе и одиночная кампания, получившая название "Кубок Конструкторов".

"Игра была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко корректировать и добавлять новый контент с течением времени, и это сделано для того, чтобы обеспечить справедливый и безопасный опыт в любой точке игры", - сказал Эсаки. "Любая прогрессия в игре будет храниться на наших серверах для поддержания целостности общего игрового процесса. Есть возможность играть в автономном режиме, поэтому такие вещи, как Free Play, всегда доступны. Но любое продвижение вперед требует подключения к сети".

"Кубок Конструкторов" рекламируется как развивающийся и изменяющийся опыт, который будет постоянно предоставлять игрокам новый контент, причем новые трассы и автомобили будут добавляться непосредственно в режим карьеры - впервые для серии. В режиме также будут улучшены Drivatars, которые будут отслеживать и отражать все изменения в настройках, вносимые игроками, которых они представляют, что является еще одним элементом опыта, требующим постоянного подключения.

Планирует ли Turn 10 Studios предложить обходные пути для этого в обновлениях после запуска, пока неизвестно, но на данный момент разработчик не сообщил, что у него есть какие-либо планы на этот счет.

Forza Motorsport выходит 10 октября для Xbox Series X/S и ПК.