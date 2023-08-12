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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.7 82 оценки

Ролик Forza Motorsport представляет новую вымышленную трассу Grand Oak Raceway

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monk70
Новости

Сегодня Microsoft и Turn 10 представили новую трассу Grand Oak Raceway, которая войдет в грядущую гоночную игру Forza Motorsport. Это совершенно новая трасса, которая дебютирует в Forza Motorsport, и она вымышленная.

Её описывают как «сверхширокую и плавную трассу» с отличными высокоскоростными свойствами и большими перепадами высот. Трасса была специально разработана, чтобы научить игроков быстро преодолевать повороты и позволяет высокопроизводительным автомобилям раздвигать свои границы.

Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года для Xbox Series X|S и ПК.

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