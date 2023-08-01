Саундтрек в Forza Motorsport позволит игрокам в полной мере оценить звук двигателей гоночных автомобилей

Разработчики из Turn 10 Studios уделяют больше внимания проработке даже самых мельчайших деталей в новом гоночном симуляторе Forza Motorsport. Авторы игры неоднократно подчеркивали реалистичную физику поведения машин, которая учитывает погодные условия на трассе, давление в шинах и многое другое. Кроме технического и визуального аспектов, в Turn 10 Studios также осознают важность звука. Поэтому саундтрек игры обещает быть также крайне реалистичным.
В недавней публикации авторы Forza Motorsport отметили звуковое сопровождение проекта. Команда талантливых композиторов собрала множество звуков, которые позволят подчеркнуть самые разные аспекты гоночной трассы. Во время заезда по звуку игроки смогут определить покрытие трассы и степень влажности дороги. Но самым главным станет звук двигателя. По словам разработчиков, саундтрек игры полностью передает мощь двигателя гоночного автомобиля.
Ранее представители команды Turn 10 Studios представили внушительный список доступных трасс в игре, который еще будет расширяться.
Выход Forza Motorsport запланирован на 10 октября 2023 года для ПК и консолей Xbox Series.
Нормальны такой звук