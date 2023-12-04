Сегодня Turn 10 расскажет подробности 3-го обновления Forza Motorsport

Сегодня в 20:00 МСК выйдет новый ежемесячный выпуск Forza, в котором Playground Games предоставит подробную информацию о следующих двух сериях Forza Horizon 5. Тем не менее, в центре внимания находится Forza Motorsport от Turn 10 Studios, а обновление 3 будет показано во время прямой трансляции.
Бесплатное обновление будет включать в себя новые события, исправления ошибок, автомобили и новую трассу. В отличие от Yas Marina, которая появится во втором обновлении, и Nürburgring Nordschleife, которая выйдет весной 2024 года, последняя грядущая трасса ранее не была анонсирована.
Forza Motorsport доступна для Xbox Series X/S и ПК и представляет собой своего рода перезагрузку франшизы с новым режимом карьеры, сетевыми функциями и изменениями игрового процесса.