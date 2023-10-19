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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.4 162 оценки

Сетевой режим Forza Motorsport не пользуется большой популярностью

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Gruz_
Новости

Один из отраслевых сайтов обратил внимание на удивительную статистику, касающуюся последнего творения Turn 10 Studios — Forza Motorsport. Как оказалось, многопользовательский режим оказался не слишком популярен как среди игроков ПК, так и среди пользователей консолей Xbox.

Редакторы TrueAchievements обратили внимание на то, что почти 90% игроков Forza Motorsport на Xbox Series X|S так и не попробовали свои силы в многопользовательской игре. По данным сервиса, только 10,94% пользователей консоли Microsoft получили достижение "В первой лиге". Это достижение выдается за прохождение первого соревнования в сетевом режиме.

В Steam ситуация несколько лучше - там достижение "В первой лиге" получили 27,8% игроков Forza Motorsport. Однако следует отметить, что и в Steam эта статистика не выглядит впечатляющей. Возможно, значительная часть пользователей хочет детально ознакомиться с различными трассами и набраться практики, прежде чем начать свое приключение в сетевом режиме.

В заключение хотелось бы напомнить, что Forza Motorsport доступна исключительно на ПК и консолях Xbox Series X|S. Последняя часть популярной гоночной серии также доступна в библиотеке Xbox Game Pass.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
varenuha2uha

На xbox all good

0
ED61

да потому что унылое ГГГ.графика плакать хочется ..так ещё и тормозит. не на 4090 может и нормально хз.. тут вроде красиво ..а в игре ну так себе..а если включить фулхд то вообще п.з.ц!!!

и это при том что файлы правились. параметры по умолчанию урезаные

-2
AndralStormborn

Лучше на настоящей тачке покататься в реале

-4
Well-offZin

Как ты в реале покатаешься на Порше GTS за рулем по гоночному треку на скоростях под ?

0
AndralStormborn Well-offZin

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-2