Системные требования к ПК и открытие предзаказов Forza Motorsport

Начиная с сегодняшнего дня, игроки на ПК могут оформить предварительный заказ на Forza Motorsport в Steam и начать играть на 5 дней раньше, с 5 октября, оформив предзаказ Premium Edition. Благодаря перекрестной игре для подбора игроков по сети и перекрестному сохранению вы можете играть с друзьями на ПК и консоли и впервые продолжить свое гоночное путешествие на Xbox Series X|S и в Steam с общим прогрессом и разблокировкой достижений.
Разработчики оптимизировали Forza Motorsport, чтобы она отлично смотрелась и играла на самых разных ПК, используя преимущества передового аппаратного обеспечения и технологий ПК с трассировкой лучей в реальном времени на трассе и максимальной производительностью, обеспечиваемой NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2.2.
Forza Motorsport на ПК поддерживает собственные разрешения до 4K и выше, включая сверхширокие разрешения во время игрового процесса на трассе, калибровку HDR, предварительную компиляцию и предварительное кэширование шейдеров, DirectStorage для повышения загрузки ЦП, разблокированную частоту кадров в одиночной игре.
Кэп, можно пояснение к этой картинке?
Вроде это миссия "Не слово по русски".
где это они такие ртх2080ти и рх6800 с 8ю гигабайтами видеопамяти интересно видели?
это под какое разрешение цифры? есть мнения?
Нахрена в гонках то ссд?