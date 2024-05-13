Следующее обновление для Forza Motorsport выйдет на этой неделе и изменит рейтинг безопасности

За последние несколько месяцев Turn 10 Studios сделала немало для решения проблем, связанных с Forza Motorsport, например, изменила прогрессию автомобилей, чтобы разблокировать все детали на первом уровне. Следующее обновление, которое выйдет где-то на этой неделе, изменит рейтинги безопасности и их расчеты, начиная с увеличения количества необходимых гонок до 20 с 10.

По словам разработчиков, "это сделает больший акцент на ваших долгосрочных тенденциях в гонках. Безопасный гонщик с одной неудачной гонкой из 20 практически не повлияет на свой рейтинг безопасности. Игрок с низким SR с одной чистой гонкой из 20 практически не повлияет на свой рейтинг". Это также означает, что игрокам потребуется больше времени, чтобы повысить свой SR.

В дополнение к переходу на более долгосрочные тенденции в гонках, будет увеличен вес столкновений при определении вашего SR. У игроков с большим количеством штрафов FRR SR будет падать быстрее, чем раньше.

Система подбора игроков также получит обновления, позволяющие использовать "более узкий диапазон рейтингов безопасности", что приведет к уменьшению числа случаев, когда игроки с рейтингом S будут подбираться к водителям с рейтингами E и D.

Цель состоит в том, чтобы подобрать "быстрых и безопасных водителей", а также "улучшить многопользовательский опыт для тех, кто хочет соревноваться честно". Обновление также должно уменьшить ненужные нарушения ИИ в некоторых случаях, например, при попытке пройти, на прямых, в апексах поворотов и т.д.

В ближайшие месяцы Turn 10 планирует добавить новые трассы, а также такие функции, как радар приближения автомобилей, гонки на выносливость, поддержка Logitech TrueForce, режим зрителя и многое другое. Следите за дальнейшими подробностями.

Forza Motorsport доступна для Xbox Series X/S и ПК.