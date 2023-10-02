Создатели Forza Motorsport назвали точное время выхода игры

Turn 10 Studios опубликовала подробную схему, подтверждающую точное время выхода Forza Motorsport. Игроки смогут ознакомиться с полной версией игры в начале следующей недели - хотя покупатели самого дорогого издания и обновления Premium получат право ознакомиться с гоночной игрой на пять дней раньше.
Релиз Forza Motorsport состоится 10 октября, но игроки, решившие приобрести Forza Motorsport Premium Edition, получат доступ к игре уже в этот четверг, то есть 5 октября. Более ранний доступ к игре получат также пользователи Xbox Game Pass, купившие специальный комплект Premium Add-Ons Bundle.
Приготовьтесь к гонкам! Ранний доступ к Forza Motorsport откроется в четверг, 5 октября, в 12:00 по местному времени в вашей стране. Оформите предварительный заказ на Premium Edition или обновите пакет дополнений Premium с помощью Xbox Game Pass, чтобы начать играть на 5 дней раньше. Увидимся на стартовой прямой!
Forza Motorsport - крупнейший октябрьский релиз Microsoft. В прошлом месяце корпорация подарила геймерам Starfield, а вскоре поклонники смогут познакомиться с новой гонкой от Turn 10 Studios.
Это мы ждем
по Мск во сколько получается, для стим....? 19.00 выходит?
Чет я не пойму, Форза 5 от них? Или это другая студия?
От них. Только Моторспорт - полу аркадный симулятор кольцевых гонок, а Хорайзен - аркадная гонялка по открытому миру.
Нет не от них. Серию FH делают Playground Games. А серию FM - Turn 10 Studios
В прошлом месяце корпорация подарила геймерам Starfield, а вскоре поклонники смогут познакомиться с новой гонкой от Turn 10 Studios.
Ну, гоночки по кругу будут в сотни раз веселей и интересней, чем симулятор загрузок. Ждем. Интересно, что там с физикой сделали, а то так рекламировали физику шин...
5 на сайтах для всех