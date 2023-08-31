Создатели Forza Motorsport показали автодромы Circuit de Barcelona-Catalunya и Virginia International Raceway

Microsoft совместно с Turn 10 показала новые трейлеры, где демонстрируются две трассы, которые появятся в грядущей гоночной игре Forza Motorsport.
Каждая из них представляет собой репродукцию известных реальных трасс, и первая - это автодром Барселона-Каталунья (Circuit de Barcelona-Catalunya), где в настоящее время проводится гонки Формулы-1 Гран-при Испании. Ее извилистые повороты в тусклых сумерках можно увидеть в трейлере ниже.
Возможно, вторая трасса не столь популярна в плане международных соревнований, но она пользуется заслуженной популярностью у поклонников NASCAR. Ниже вы можете ознакомиться с автодромом в штате Вирджиния — Virginia International Raceway.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 г. на Xbox Series X|S и PC и станет своего рода возвращением к классическим гонкам на гоночных трассах после нескольких лет драйва в открытом мире, которыми прославилась родственная франшиза Forza Horizon от Playground.
До сих пор перед выбором, что лучше купить Форзу 5 харайзон или новую дождаться?