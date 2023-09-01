Судя по всему, предварительные обзоры Forza Motorsport появятся задолго до релиза

Да, Starfield - это невероятно громкий релиз для Xbox, но не стоит забывать и о другой важной составляющей линейки Microsoft на 2023 год - перезагрузке Forza Motorsport. Грядущий гоночный симулятор стартует в начале октября, но, похоже, мы получим представление об игре задолго до этого, получив первые предварительные впечатления.
Некоторые авторы контента начинают сообщать о предстоящих превью Forza Motorsport, причем дата эмбарго на эти превью, судя по всему, истекает 11 сентября. Это задолго до запуска игры в раннем доступе, который стартует 5 октября на Xbox и ПК, а 10 октября состоится запуск с Game Pass.
Судя по всему, в Turn 10 Studios все идет по плану. Последние геймплейные кадры, показанные на Gamescom 2023, произвели сильное впечатление - остается надеяться, что эти впечатления будут переданы на полную версию игры в октябре этого года.