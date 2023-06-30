Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.7 72 оценки

Суперкар на трассе: в сеть утек геймплей новой Forza Motorsport

Simple Jack
Новости

Пользователь Twitter под ником forzaclick опубликовал фрагменты геймплея следующей Forza Motorsport. В ролике можно увидеть заезды нескольких автомобилей на различных трассах.

В середине июня 2023 года автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал сравнение графики следующей Forza Motorsport и Gran Turismo 7. Игра от Turn10 Studios отличается высокой проработкой мелких деталей на машинах.

Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на PC и Xbox Series.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Bv Ben

Это мы ждём

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FlowingNekton

23 год, видео в 360р... Что ездят норм, либо водила профи, либо помощники, либо полный привод раз не заносит на поворотах

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