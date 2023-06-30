Суперкар на трассе: в сеть утек геймплей новой Forza Motorsport

Пользователь Twitter под ником forzaclick опубликовал фрагменты геймплея следующей Forza Motorsport. В ролике можно увидеть заезды нескольких автомобилей на различных трассах.
В середине июня 2023 года автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал сравнение графики следующей Forza Motorsport и Gran Turismo 7. Игра от Turn10 Studios отличается высокой проработкой мелких деталей на машинах.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на PC и Xbox Series.
Это мы ждём
23 год, видео в 360р... Что ездят норм, либо водила профи, либо помощники, либо полный привод раз не заносит на поворотах