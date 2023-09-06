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Forza Motorsport (2023) 10.10.2023
7.6 91 оценка

Трасса Лагуна Сека представлена в новом трейлере Forza Motorsport

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monk70
Новости

Microsoft и Turn 10 выпустили еще один трейлер грядущей гоночной игры Forza Motorsport, в которой представлена классическая гоночная трасса Лагуна Сека. Конечно, трейлер фокусируется на одной из самых известных особенностей реальной трассы — поворотах «Штопор», оба из которых абсолютно потрясающие.

Чтобы отдать должное трассе, на 10-м повороте был задействован культовый (и действительно странный) гоночный автомобиль Chaparral 2E, массивное крыло которого обеспечивало прижимную силу, которая может понадобиться на Штопоре. Трасса определенно выглядит великолепно в сумерках, а освещение определенно соответствует ярко-белой окраске автомобиля.

Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alcoza1cer

Ох сколько кругов было намотано в gran turismo 2))) сложная трасса в моменте

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