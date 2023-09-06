Трасса Лагуна Сека представлена в новом трейлере Forza Motorsport

Microsoft и Turn 10 выпустили еще один трейлер грядущей гоночной игры Forza Motorsport, в которой представлена классическая гоночная трасса Лагуна Сека. Конечно, трейлер фокусируется на одной из самых известных особенностей реальной трассы — поворотах «Штопор», оба из которых абсолютно потрясающие.
Чтобы отдать должное трассе, на 10-м повороте был задействован культовый (и действительно странный) гоночный автомобиль Chaparral 2E, массивное крыло которого обеспечивало прижимную силу, которая может понадобиться на Штопоре. Трасса определенно выглядит великолепно в сумерках, а освещение определенно соответствует ярко-белой окраске автомобиля.
Forza Motorsport выйдет 10 октября 2023 года на Xbox Series X|S и ПК.
Ох сколько кругов было намотано в gran turismo 2))) сложная трасса в моменте